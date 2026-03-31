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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 31 मार्च 2026 (13:21 IST)

Weather Update : मौसम ने ली करवट, कहीं धूप तो कहीं बारिश, दिल्‍ली समेत कई राज्यों में अलर्ट

Western Disturbance has brought about changes in weather conditions across country
Rain Alert Weather Update 31 March : पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के असर से देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं धूप तो कहीं बारिश का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह बरसाती मौसम जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी जारी की है। उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह वर्षा जारी रहने की संभावना है। 4 अप्रैल को भारी वर्षा हो सकती है। कश्मीर घाटी में भारी वर्षा के साथ हिमपात होने की भी संभावना है। 31 मार्च को मध्य और पूर्वी भारत में और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में ओलावृष्टि की संभावना है।
 

पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा असर

पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के असर से देशभर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कहीं धूप तो कहीं बारिश का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह बरसाती मौसम जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी जारी की है।

कश्मीर घाटी में भारी बारिश और हिमपात की चेतावनी

उत्तर-पश्चिम भारत में इस सप्ताह वर्षा जारी रहने की संभावना है। 4 अप्रैल को भारी वर्षा हो सकती है। कश्मीर घाटी में भारी वर्षा के साथ हिमपात होने की भी संभावना है। 31 मार्च को मध्य और पूर्वी भारत में और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में ओलावृष्टि की संभावना है। 31 मार्च से 1 अप्रैल के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा की संभावना है।

हिमाचल में यलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग सहित प्रदेश की चोटियों पर बर्फबारी हुई। चार जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से सेब, गेहूं, मटर और अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। हिमाचल में मंगलवार को भी अंधड़ और ओलावृष्टि का यलो अलर्ट जारी हुआ है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।

महाराष्ट्र में बारिश और ओले की आशंका

महाराष्ट्र के मध्य भाग और मराठवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई गई है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है। 
 

कैसा है Delhi-NCR का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में 31 मार्च से 5 अप्रैल तक मौसम में बदलाव जारी रहेगा। शुरुआत में हल्की बारिश और तेज हवाओं से तापमान गिरेगा, फिर अप्रैल की शुरुआत में बढ़ेगा। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ ही बिजली कड़क सकती है। 

मध्यप्रदेश के कई हिस्‍सों में बारिश और ओलावृष्टि 

मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। मंदसौर और उज्जैन में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। पूरे सप्ताह बारिश की संभावना है, जिससे कई जिलों में अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। मौसम के इस बदलाव के कारण देशभर में तापमान में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। 1 अप्रैल से आसमान साफ व स्थिर मौसम रहने की संभावना है।
Edited By : Chetan Gour
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