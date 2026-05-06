बंगाल में किसके नाम की पर्ची खोलेंगे अमित शाह? दो महिला नेता भी मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी के नाम की घोषणा संभव

West Bengal BJP Chief Minister: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त पारा सातवें आसमान पर है। भाजपा राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। 9 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तो जोरों पर हैं, लेकिन मुख्‍यमंत्री के नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर बंगाल का मुख्‍यमंत्री कौन होगा? हालांकि शुभेन्दु अधिकारी का मुख्‍यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है।

हालांकि मुख्‍यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है, लेकिन भाजपा की चौंकाने वाली आदत ऐन मौके पर किसी नई नाम को भी सामने ला सकती है। चूंकि 15 साल से बंगाल में ममता बनर्जी मुख्‍यमंत्री रही हैं, ऐसे में भाजपा किसी महिला चेहरे को भी इस पद के लिए आगे कर सकती है। फिलहाल दो चेहरे ही प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं, जिन्हें भाजपा मुख्‍यमंत्री बना सकती है।

ये दो नाम चर्चा में

अग्निमित्रा पॉल : कभी मशहूर फैशन डिजाइनर रहीं अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल के दिग्गज नेता को धूल चटाई है। आसनसोल दक्षिण से 40 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाली पॉल फिलहाल बंगाल भाजपा की उपाध्यक्ष हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका ग्लैमर और राजनीतिक कौशल उन्हें सीएम की कुर्सी दिलाएगा?

रूपा गांगुली : हिन्दी के लोकप्रिय टीवी सीरियल महाभारत की लोकप्रिय 'द्रौपदी' रूपा गांगुली ने इस बार सोनारपुर दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया है। 10 साल से भाजपा के साथ जुड़ी रूपा गांगुली राज्यसभा का अनुभव भी रखती हैं। उनकी बेबाकी और लोकप्रियता उन्हें इस रेस का 'डार्क हॉर्स' बनाती है।

शुभेन्दु अधिकारी का नाम सबसे आगे

भले ही महिलाओं के नाम की चर्चा हो, लेकिन शुभेन्दु अधिकारी का नाम इस के लिए सबसे आगे है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस पद के लिए उनका दावा सबसे मजबूत है। इतना ही नहीं उन्होंने पिछले चुनाव (2021) में नंदीग्राम सीट पर तत्कालीन मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी, वहीं 2026 के चुनाव में एक बार फिर ममता को भवानीपुर सीट पर शिकस्त दी।

खास बात यह है कि अधिकारी किसी समय ममता बनर्जी के ही प्रमुख सिपहसालार रहे हैं। वर्तमान में उन्हें केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भी करीबी माना जाता है। इनके अलावा शमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष के नाम भी इस मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा में हैं। बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह मुख्‍यमंत्री पद के लिए किस नाम की पर्ची खोलेंगे?

Edited by: Vrijendra Singh Jhala