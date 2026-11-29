Weather Forecast: दिल्ली में बढ़ेगी ठंड, चेन्नई में बारिश का अलर्ट? जानिए 8 महानगरों का मौसम

देश के प्रमुख महानगरों में मौसम का मिजाज अलग-अलग रहने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार 29 नवंबर को दिल्ली में मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि चेन्नई में हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। वहीं, कोलकाता में सुबह कोहरा या धुंध छाने के बाद मौसम साफ हो सकता है।

दिल्ली में 9 डिग्री तक गिर सकता है तापमान

मुंबई और पुणे में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा

मुंबई और पुणे में रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हालांकि, मुंबई में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और पुणे में 15 डिग्री रह सकता है। सोमवार को मुंबई का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि पुणे में यह 32 डिग्री रहने की संभावना है। दोनों शहरों में मंगलवार तक आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा।

अहमदाबाद में रविवार को तापमान 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री की गिरावट हो सकती है। मंगलवार को भी लगभग यही स्थिति रहने की संभावना है।

कोलकाता में सुबह छाएगी धुंध

कोलकाता में रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सोमवार सुबह भी कोहरा या धुंध छा सकती है, जिसके बाद आसमान साफ होने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री तक रह सकता है।

दक्षिण भारत के शहरों में कैसा रहेगा मौसम?

हैदराबाद में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सोमवार और मंगलवार को तापमान 18 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

चेन्नई में रविवार और सोमवार को आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मंगलवार को आंशिक बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश या गरज के साथ तूफान आने की आशंका है। विवार को आठ महानगरों में चेन्नई का न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यह दिल्ली के न्यूनतम तापमान से 14 डिग्री ज्यादा है।