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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Saturday, 12 September 2026 (13:17 IST)

Weather Update : ओडिशा-छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा लो प्रेशर, यूपी-बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक जनजीवन अस्त-व्यस्त

weather update 12 september
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (13:29 IST)
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Weather Update 12 September : देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिससे भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज सुबह 05:30 बजे दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर केंद्रित था। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर दक्षिण छत्तीसगढ़ और विदर्भ को पार करने की संभावना है।
 

8 राज्यों में बहुत भारी बारिश का तांडव

बीते 24 घंटों के दौरान देश के कई हिस्सों में बादलों ने जमकर कहर बरपाया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। दार्जिलिंग के दूधिया में मूसलाधार बारिश और नदी का जलस्तर बढ़ने से एक पुल ढह गया है। वहीं, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और ओडिशा के पुरी में कई निचले इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ जैसे हालात

उत्तर प्रदेश: मुरादाबाद में गागन नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं, रायबरेली में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचने से गेगासो गंगा घाट स्थित श्मशान घाट पर पानी भर गया है, जिसके चलते दाह संस्कार के लिए शवों को नाव के जरिए ले जाना पड़ रहा है।
 
बिहार: भागलपुर में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जहां 90 से ज्यादा पंचायतें और कई शहरी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर-पटना रूट पर एनएच-80 (NH-80) को भवनाथपुर के पास पिछले 5 दिनों से बंद करना पड़ा है, क्योंकि सड़क पर करीब दो फीट तक बाढ़ का पानी बह रहा है। बाढ़ का पानी हाल ही में बने मुंगेर-मिर्जाचौकी फोर-लेन हाईवे तक पहुंच गया है, जिससे यातायात धीमा हो गया है और लोगों को जोखिम भरे सफर के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
 

मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश में भी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश का येलो/ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 38 जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई गई है। रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, छतरपुर और पांढुर्णा में भारी वर्षा की विशेष आशंका जताई गई है, जिसे लेकर प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है।
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