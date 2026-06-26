22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जयपुर-कोलकाता में बाढ़ जैसे हालात

Weather Update 26 June : मानसून की इंट्री के बाद मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से इंदौर के 15 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। कोलकाता-जयपुर में तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब गई। अस्पताल और दुकानों में पानी घुस गया। मानसून अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। अगले 3-4 दिनों में तीनों राज्यों में मानसून की दस्तक हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है।

क्या है मानसून का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून के और आगे बढ़ने की संभावना है। अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो जल्द ही राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी एवं निचले इलाकों में मानसूनी हवाएं एक्टिव हो जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 जून-1 जुलाई के दौरान भारी बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी यूपी में 26 से 29 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। मानसून ने पूर्व में बिहार को पूरी तरह कवर कर लिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 28 जून से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पूर्वी राजस्थान में 27 जून से 1 जुलाई तक आंधी-बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान में 26-27 जून को तूफानी हवाएं चल सकती हैं।

IMD के मुताबिक, सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 से 29 जून के बीच अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। वहीं, असम और मेघालय में 28 जून को भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

जयपुर में सड़कों पर भरा पानी

राजस्थान के जयपुर में गुरुवार को तेज बारिश हुई। करीब आधे घंटे में हुई 50mm बारिश से सड़कें डूब गईं। कई वाहन पानी की वजह से बंद हो गए। कई दुकानों और मकानों में भी पानी भर गया। अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर संभाग में तेज आंधी के बाद तेज बारिश हुई। राज्य के 27 जिलों में आज आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कोलकाता भी पानी पानी

कोलकाता में भी करीब एक घंटे की बारिश से शहर की मुख्य सड़कों पर एक फीट तक पानी भर गया। कोलकाता के SSKM अस्पताल के अंदर तक पानी घुस गया। इससे मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

edited by : Nrapendra Gupta