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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Sunday, 6 September 2026 (10:36 IST)

Weather Alert : दिल्ली-UP से MP और राजस्थान तक भारी बारिश, 18 राज्यों में IMD का अलर्ट; जानें आपके शहर का मौसम

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Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (10:36 IST)
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देश के बड़े हिस्से में रविवार को मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कई इलाकों में बारिश के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।
पिछले दो दिनों में हुई तेज बारिश के कारण दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। ऐसे में रविवार को एक बार फिर बारिश होने की संभावना ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए IMD ने फिलहाल कोई कलर-कोडेड वेदर वार्निंग जारी नहीं की है। दूसरी ओर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
 

दिल्ली में सुबह से शाम तक बारिश के आसार

 
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में रविवार को आसमान सामान्य तौर पर बादलों से घिरा रह सकता है। सुबह हल्की बारिश होने और दोपहर से शाम के बीच बारिश का एक और दौर आने की संभावना है। राजधानी के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश भी हो सकती है। पिछले दिनों हुई बारिश के चलते दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न हुई थीं। ऐसे में आज होने वाली बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में फिर जलभराव की समस्या पैदा हो सकती है।

उत्तर भारत के इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

 
उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। हरियाणा और पंजाब में भी भारी बारिश के आसार हैं। बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।
 

मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बरसेंगे बादल

 
मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश का अनुमान है। IMD ने मध्य प्रदेश में गरज-चमक, बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।
 

बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा में भी बारिश

 
पूर्वी भारत के कई राज्यों में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक हो सकती है। बिहार में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी आंधी-तूफान जैसी स्थिति के साथ बिजली चमकने की संभावना है।
 

पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश

 
पूर्वोत्तर भारत में मानसून का असर बना रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन राज्यों में कई जगहों पर गरज-चमक और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर भूस्खलन या अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी होगा।
 

गुजरात और महाराष्ट्र में छिटपुट बारिश

 
कोंकण और गोवा में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज-चमक के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां तेज सतही हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी गई है।
 

कर्नाटक में भी आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट

 
आंतरिक कर्नाटक में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में तेज सतही हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी है।
 

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम बदलेगा

 
जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
 

अंडमान-निकोबार में भी आंधी का असर

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी गरज-चमक और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
 

अरब सागर में तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने अरब सागर में भी तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी है। सोमालिया के आसपास और ओमान तट के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम-मध्य, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम अरब सागर में 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इनकी रफ्तार झोंकों के साथ 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
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