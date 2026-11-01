Weather Today : देश के 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 1 नवंबर को करीब 20 राज्यों में हल्की से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है। इसके अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है।

इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है।

इन 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

IMD ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों के अलग-अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और तेज हवाओं का असर रहने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 40 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 से 3 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को आसमान ज्यादातर साफ रह सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हल्की से भारी बारिश हो रही है। प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 नवंबर को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।

वहीं, बिहार और झारखंड के कई जिलों में 1 और 2 नवंबर को हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। इन राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसमी सिस्टम इन क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग की निगरानी में है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए।