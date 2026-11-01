  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather today november 1 2026 imd rain alert 20 states delhi up bihar
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Sunday, 1 November 2026 (13:05 IST)

Weather Today : देश के 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका

Weather Today November 1 2026
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (13:09 IST)
google-news
देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 1 नवंबर को करीब 20 राज्यों में हल्की से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है। इसके अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है।
 
इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है।

इन 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट

IMD ने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई है। इन राज्यों के अलग-अलग इलाकों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ आंधी चलने और तेज हवाओं का असर रहने का अनुमान है। कई क्षेत्रों में हवा की रफ्तार 40 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है।
 
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 से 3 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को आसमान ज्यादातर साफ रह सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो सकती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हल्की से भारी बारिश हो रही है। प्रदेश में सुबह और शाम के समय ठंड का असर बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 नवंबर को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है।
 
वहीं, बिहार और झारखंड के कई जिलों में 1 और 2 नवंबर को हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है। इन राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

दक्षिण भारत के राज्यों में भी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत के कई राज्यों में रविवार को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसमी सिस्टम इन क्षेत्रों के मौसम को प्रभावित कर सकता है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में कैसा रहेगा मौसम?

ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हल्की से छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान, तटीय इलाकों में सतर्कता जरूरी

दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मौसम विभाग की निगरानी में है। इसके चक्रवाती तूफान में बदलने और 2 नवंबर की शाम तक आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम के कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Jio के नए वॉइस-ओनली रिचार्ज प्लान लॉन्च, ₹147 से शुरू, बिना इंटरनेट भी मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंज

Tata Punch EV और Nexon EV को कड़ी टक्कर देगी Hyundai की सस्ती EV कार, जानिए कितनी मिलेगी रेंजभारत में इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए हुंडई मोटर इंडिया अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह एक सब-4 मीटर यानी 4 मीटर से छोटी इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे Hyundai Ioniq P नाम से बाजार में उतारा जा सकता है। कंपनी ने भारत में इस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया है। माना जा रहा है कि यह कंपनी की नई मास-मार्केट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, जिसका कोडनेम HE1i है।

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan 24th Installment : किसानों के खाते में आ गए ₹2,000, पीएम मोदी ने जारी की 19 हजार करोड़ रुपये की किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटसदेश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देशभर के करीब 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। पात्र किसानों को इस किस्त के तहत 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोल

IDBI Bank Privatization : निर्मला सीतारमण का राहुल गांधी पर पलटवार, कांग्रेस राज के बैंक घोटालों की खोली पोलIDBI Bank Privatization Row: केंद्र की मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच बैंकिंग सेक्टर के अतीत और वर्तमान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और उसकी बिक्री पर उठाए गए सवालों का कड़ा पलटवार करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान बैंकों के कथित दुरुपयोग और घोटालों की लंबी फेरिस्ट सामने रखी है। इस तीखे राजनीतिक टकराव ने एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ और वित्तीय नीतियों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?

क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड 51000 सस्ता, सिल्वर 2.33 लाख से अधिक टूटी, क्या खरीदारी का यही है सही मौका या करें इंतजार?सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड उच्च स्तर से आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों और खरीदारों दोनों को चौंका दिया है। आल टाइम हाई स्तरों से गोल्ड लगभग 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ऑल-टाइम हाई से 2.33 लाख रुपए प्रति किग्रा से अधिक टूटकर निचले स्तरों पर कारोबार कर रही है। इस बड़ी गिरावट के पीछे के मुख्य कारण और आने वाले समय के लिए बाजार का दृष्टिकोण नीचे प्रस्तुत है:

Weather Today : देश के 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंका

Weather Today : देश के 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की आशंकादेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 1 नवंबर को करीब 20 राज्यों में हल्की से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

Rahul Gandhi : राहुल गांधी की प्रदर्शन के दौरान खरीदारी की अपील, INDIA Bloc Rally में क्यों शामिल नहीं हो रही CJP, दीपके ने बताया कारण

Rahul Gandhi : राहुल गांधी की प्रदर्शन के दौरान खरीदारी की अपील, INDIA Bloc Rally में क्यों शामिल नहीं हो रही CJP, दीपके ने बताया कारणदिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार, 1 नवंबर को आयोजित INDIA ब्लॉक की रैली को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रैली में शामिल होने आ रहे लोगों से प्रदर्शन के साथ-साथ दिल्ली के स्थानीय बाजारों में खरीदारी करने की अपील की है।

Panchkula School : तीसरी क्लास का बच्चा बना 'हैवान', पंचकूला स्कूल में 6 साल की बच्ची को लात-घूंसे बरसाने के बाद मारी ईंटें, CCTV में कैद घटना कैद हुई खौफनाक घटना

Panchkula School : तीसरी क्लास का बच्चा बना 'हैवान', पंचकूला स्कूल में 6 साल की बच्ची को लात-घूंसे बरसाने के बाद मारी ईंटें, CCTV में कैद घटना कैद हुई खौफनाक घटनाहरियाणा के पंचकूला स्थित एक स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बेहद गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 8 साल के एक छात्र ने स्कूल की पहली मंजिल पर स्थित कमरे में बच्ची को बेरहमी से पीटा। घटना 28 अक्टूबर 2026 की बताई जा रही है।

उत्तराखंड के युवाओं को CM धामी की बड़ी सौगात, PRD जवानों का बढ़ेगा मानदेय, हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल क्लब

उत्तराखंड के युवाओं को CM धामी की बड़ी सौगात, PRD जवानों का बढ़ेगा मानदेय, हर ग्राम पंचायत में बनेगा खेल क्लबमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पवेलियन ग्राउंड, देहरादून में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने दौड़ में शामिल युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उनका उत्साहवर्धन करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं, खिलाड़ियों एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

UP के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बदली बेटियों की जिंदगी, 72 हजार से बढ़कर 88 हजार के पार पहुंचा नामांकन

UP के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बदली बेटियों की जिंदगी, 72 हजार से बढ़कर 88 हजार के पार पहुंचा नामांकनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को नई पहचान दी है।

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीने

Samsung W27 : धमाका करने आया सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन, कंपनियों के छूटे पसीनेस्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपना नया प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन Samsung W27 लॉन्च कर दिया है। हालांकि इसे अभी चीन में लॉन्च किया गया है। यह फोन 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ पेश किया गया है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।