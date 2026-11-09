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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (11:51 IST)

Weather Update: इन राज्यों में बदलेगा मौसम, कहीं भारी बारिश तो कहीं बढ़ेगी ठंड, IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather to change in these states, heavy rain in some areas, while others will see an increase in cold
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (12:55 IST)
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Weather Update News: नवंबर के दूसरे सप्ताह में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम शुष्क रहने के साथ सुबह-शाम ठंडक बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
 
नवंबर के दूसरे सप्ताह में देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के दो अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहां उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम शुष्क रहने के साथ सुबह-शाम ठंडक बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है।
इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार, 9 और 10 नवंबर 2026 को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 
 
मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है। राजस्थान में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रह सकता है। कुछ इलाकों में सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। गुजरात के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंडक रह सकती है। महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में उमस महसूस हो सकती है।

दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 9 और 10 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आसमान आंशिक रूप से साफ या बादलों से घिरा रह सकता है। उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बड़े पैमाने पर बारिश की संभावना नहीं है। सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट के कारण हल्की ठंड महसूस हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
 
हालांकि दिल्ली-NCR में एक अलग चिंता वायु प्रदूषण को लेकर बनी हुई है। दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश-बर्फबारी के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 10 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
10 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद 11 से 13 नवंबर के बीच बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 नवंबर को कुछ इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में 9 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मौसम में इस बदलाव के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है।
 

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कैसा रहेगा मौसम?

पूर्वी भारत के राज्यों में भी अगले दो दिनों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में 9 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 10 नवंबर के बाद कुछ इलाकों में बादल और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

झारखंड में 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 9 और 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सिक्किम में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम ठंडा रह सकता है।
 

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। अरुणाचल प्रदेश में 9 और 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
 
असम और मेघालय में बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 और 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी 9 से 11 नवंबर के दौरान बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 
 

दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम?

दक्षिण भारत के राज्यों में अगले दो दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में 9 और 10 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।
पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। केरल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना पिछले दिनों की तुलना में अलग-अलग क्षेत्रों में बदल सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है।
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