Weather Update : देशभर में बदलेगा मौसम, आज दस्तक देगा मानसून, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में आज दस्तक दे सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की प्रगति के साथ तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहा सिस्टम अब पूरे देश के मौसम को प्रभावित करेगा।
देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में आज दस्तक दे सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।
कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की प्रगति के साथ तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहा सिस्टम अब पूरे देश के मौसम को प्रभावित करेगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शाम या रात में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राजस्थान के कई जिलों में धूलभरी आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में 6 जून तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, जौनपुर और चंदौली समेत कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ओले गिर सकते हैं। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओले गिरने की चेतावनी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग ने केरल के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, नदियों में उफान और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। बिहार में मौसम का मिजाज मिलाजुला रहने वाला है। राज्य के दक्षिण-पश्चिम हिस्सों में लू चलने की संभावना है, जबकि उत्तर-पूर्वी जिलों में गरज-चमक और बारिश का असर देखने को मिल सकता है।
सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मध्यप्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सक्रिय बना रह सकता है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है।
Edited By : Chetan Gour