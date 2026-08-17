Weather Alert: यूपी-दिल्ली से MP-बिहार तक आफत की बारिश, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट
IMD Weather Alert: मानसून के बीच यूपी, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं, बिजली गिरने और भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की भी अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-उत्तरी ओडिशा तटों पर बने डिप्रेशन के असर से, अगले 2 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, आज गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में तथा 18 अगस्त, 2026 को झारखंड में कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है।
उत्तर-पश्चिम भारत
- 17 से 22 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; और 17 से 23 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 18 अगस्त को पंजाब में; 18 अगस्त तथा 21 से 22 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 17 अगस्त तथा 21 से 22 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; और 17 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 23 अगस्त को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- उत्तर-पश्चिम भारत के शेष भागों में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 17 से 23 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की संभावना है।
- 17 से 20 अगस्त के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; 17 अगस्त और 19 से 21 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में; 18 से 23 अगस्त के दौरान उत्तराखंड में; 17 से 19 अगस्त के दौरान पंजाब में; 17 से 18 अगस्त और 21 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 17 अगस्त और 21 से 22 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 18 से 19 अगस्त तथा 22 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 20 से 22 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 17 अगस्त को उत्तराखंड में; 17 अगस्त और 20 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
मध्य भारत
- 17 से 21 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 17 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; 17 से 18 अगस्त तथा 21 से 23 अगस्त के दौरान विदर्भ में; 17 से 19 अगस्त तथा 22 से 23 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 22 से 23 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 19 से 20 अगस्त के दौरान विदर्भ में; 20 से 21 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 18 से 21 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की संभावना है।
- 17 अगस्त को और 20 से 23 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 20 से 23 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; 17 अगस्त को विदर्भ में; 17 अगस्त और 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही 17 से 19 अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में तथा 18 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
- 17 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
Subject: Under the influence of Depression over northwest Bay of Bengal & adjoining West Bengal-north Odisha coasts, heavy to very heavy rainfall over Gangetic West Bengal, Odisha, Chhattisgarh & Jharkhand during next 2 days with isolated extremely heavy rainfall over Gangetic… pic.twitter.com/X6Aw71EZB3— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 17, 2026
पूर्वी भारत
- 17 से 23 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गांगेय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में; 17 से 19 अगस्त और 23 अगस्त को झारखंड में; 17 से 19 अगस्त के दौरान बिहार में; 17 से 20 अगस्त के दौरान ओडिशा में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 20 से 22 अगस्त के दौरान झारखंड में; 20 से 23 अगस्त के दौरान बिहार में; 21 से 23 अगस्त के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 17 अगस्त को गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने तथा तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की गति से, जो 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं) चलने की संभावना है, तथा 17 से 23 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बिहार में; 17 से 19 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 18 अगस्त को गांगेय पश्चिम बंगाल में; 18 से 21 अगस्त के दौरान झारखंड और ओडिशा में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति से, जो 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं) चलने की संभावना है।
- 17 से 21 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 17 से 18 अगस्त के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल में; 18 से 19 अगस्त के दौरान झारखंड में; 17 अगस्त और 19 से 20 अगस्त के दौरान बिहार में; 17 अगस्त और 21 से 23 अगस्त के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही 17 अगस्त को झारखंड में; 18 अगस्त को बिहार और ओडिशा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है।
- 17 अगस्त को ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल में और 18 अगस्त को झारखंड में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
- 17 अगस्त को बिहार में मध्यम से गंभीर बिजली गतिविधि होने की संभावना है।
उत्तर-पूर्व भारत
- 17 से 21 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 17 से 23 अगस्त के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 22 से 23 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 17 से 20 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 17 से 21 अगस्त के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली चमकने की संभावना है।
- 17 से 18 अगस्त तथा 20 से 22 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 17 से 23 अगस्त के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
पश्चिम भारत
- 17 से 23 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में; 17 अगस्त को गुजरात क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 17 से 23 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा और सौराष्ट्र तथा कच्छ में; 18 से 23 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 17 से 19 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने तथा तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की गति से, जो 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं) चलने की संभावना है।
- 17 अगस्त को गुजरात क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:
- 17 से 23 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल तथा तेलंगाना में; 21 से 23 अगस्त के दौरान केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।
- 17 से 20 अगस्त के दौरान केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में; 17 से 23 अगस्त के दौरान तटीय कर्नाटक में अधिकांश स्थानों पर से लेकर व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
- 18 अगस्त को तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल में; 17 से 21 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तथा रायलसीमा में कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने, बिजली चमकने तथा तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की गति से, जो 60 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं) चलने की संभावना है, तथा 17 से 21 अगस्त के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति से, जो 50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती हैं) चलने की संभावना है।
- 18 से 19 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और कराईकल में; 18 अगस्त को केरल और माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।