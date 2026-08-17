Weather Alert: यूपी-दिल्ली से MP-बिहार तक आफत की बारिश, कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट

नक्सलवाद का दंश क्या होता है, और कैसे हमारे आज की पीढ़ी इसका खमियाजा भुगत रही है, इसकी ताजाी बानगी है मध्यप्रदेश का बालाघाट जिला। मध्यप्रदेश में नक्सलवाद के चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाला बालाघाट जिला जो स्वास्थ्य सेवाओं से 40 साल से अधिक समय तक अछूता था वहां पर कई आदिवासी गांव अब मुख्यधार से जुड़ रहे है। बालाघाट के नक्सली मुक्त हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार डॉक्टर पहुंचे और जानलेवा बीमारी से पीड़ित 125 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई। यह बेहद चुनौती पूर्ण स्थित है क्योंकि नक्सलवादियों ने आदिवासियों का इस प्रकार से ब्रेनवॉश कर रखा है कि, वह डॉक्टर को देखते ही भाग जाते हैं इलाज करवाने को तैयार नहीं है। पहली बार बालाघाट के क्षेत्र का यह चित्र सामने आ रहा है, जब सरकारी सुविधाएं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच पा रही है।