AI नहीं असली वीडियो, वायनाड में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो, खिलौनों की तरह मलबे में बहे बस और ट्रक

केरल के वायनाड जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक भयावह भूस्खलन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन टनल रोड परियोजना के तहत कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास जमा मिट्टी का विशाल ढेर अचानक बारिश के कारण खिसकने लगा। देखते ही देखते मिट्टी का बड़ा हिस्सा सड़क की ओर आ गया। आसपास के पेड़ उखड़ गए और निर्माण स्थल पर लगाए गए लोहे तथा कपड़े के बैरिकेड्स भी बह गए।

भूस्खलन की चपेट में एक ट्रक और एक बस भी आ गए, जिन्हें मलबे का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो में एक प्रत्यक्षदर्शी लोगों को चेतावनी देते हुए चिल्लाता सुनाई देता है- "दोस्तों, जल्दी भागो... जल्दी भागो!" जिससे घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।





वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि मलबा सड़क पर फैलते ही कई लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं, अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया और हर कोई सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ता नजर आया।

