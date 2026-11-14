एक सेकंड की देरी और चली जाती बेजुबान की जान, बाइक सवार ने ऐसे रोका ट्रैफ‍िक बचाई जान, हुई वाह वाही

सड़क पर दौड़ती एक छोटी बिल्ली की जान बचाने के लिए एक बाइक सवार ने बिना सोचे-समझे ट्रैफिक रोक दिया। कार के पहिए के नीचे आने ही वाली थी कि युवक ने तुरंत कार रोक ली और बिल्ली को सुरक्षित बचा लिया। यह दिल छू लेने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इंसानियत की तारीफ कर रहे हैं।इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @radwan_unfiltered हैंडल से शेयर किया गया है। बांग्लादेश के रदवान नाम के युवक का यह वीडियो ‘Radwan Unfiltered’ अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो में रदवान बाइक चलाते नजर आते हैं। अचानक उन्हें सड़क पर एक बिल्ली भागती हुई दिखती है। उसी समय एक कार तेजी से आ रही होती है और बिल्ली उसके पहिए के नीचे आने ही वाली होती है।रदवान तुरंत पीछे मुड़ते हैं और कार को हाथ दिखाकर रोक देते हैं। कार रुक जाती है। वे बिल्ली को उठा लेते हैं। अगर वे एक सेकंड भी देर करते तो बिल्ली कार के नीचे दब जाती। वीडियो में साफ दिखता है कि बिल्ली कितनी करीब थी मौत के। बिल्ली को बचाने के बाद रदवान उसे अपने कुर्ते की जेब में रख लेते हैं। बाइक चलाते हुए भी बिल्ली कई बार बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वे उसे संभाले रखते हैं। बाद में वे बिल्ली को पॉलिथीन में रखते हैं और दूध भी पिलाते हैं। उनका यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वीडियो में कैद है।वीडियो वायरल होते ही लोग भावुक हो गए। कमेंट्स में लिखा जा रहा है “असली इंसानियत”, “बिल्ली की जान बचाकर नया जीवन दिया”, “ऐसे लोग कम हो गए हैं”। कई यूजर्स ने कहा कि व्यस्त ट्रैफिक में भी जानवर की जान बचाना बड़ी बात है। कुछ ने रदवान को हीरो करार दिया। जानवर प्रेमी खासतौर पर इस वीडियो से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सड़क पर बेजुबान जानवर अक्सर हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एक आम व्यक्ति का यह कदम प्रेरणादायक है। रदवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार रोकी और जान बचाई। उनके मुताबिक अगर बिल्ली गाड़ी के नीचे गिर जाती तो मर जाती। वीडियो में साफ दिखता है कि ट्रैफिक व्यस्त था। फिर भी युवक ने जोखिम उठाकर बिल्ली को सुरक्षित किया। बाद में वे उसे साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।