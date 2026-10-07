क्या विराट कोहली ने लिए प्रेमानंद महाराज से मिलने के 5 करोड़? क्रिकेटर की टीम ने बताया सच

कोहली और अनुष्का शर्मा की वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के प्रति गहरी आस्था जगजाहिर है। दोनों ही कई बार महाराज जी के आश्रम (केलीकुंज आश्रम) में आशीर्वाद लेने जा चुके हैं। हालांकि, हाल ही में इस आध्यात्मिक जुड़ाव को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब एक फलाहारी महाराज ने कोहली पर गंभीर आरोप लगा दिया।





विराट कोहली की टीम का आधिकारिक बयान

इन तमाम निराधार और झूठे दावों पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए विराट कोहली की प्रबंधन टीम (प्रवक्ता) की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली के संबंध में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। विराट कोहली केवल प्रेमानंद महाराज जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था के कारण ही उनसे मिलने जाते हैं।

टीम ने मीडिया और जनता से यह भी आग्रह किया है कि वे इस तरह के बेबुनियाद बयानों को बिना तथ्यों की जांच किए बढ़ावा न दें और जिम्मेदार पत्रकारिता का पालन करें।