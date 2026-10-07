  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. virat-kohli-team-denies-5-crore-allegation-premanand-maharaj-visit
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :वृंदावन , Wednesday, 7 October 2026 (12:43 IST)

क्या विराट कोहली ने लिए प्रेमानंद महाराज से मिलने के 5 करोड़? क्रिकेटर की टीम ने बताया सच

premananda maharaj and virat kohli
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 7 Oct 2026 (12:43 IST)
google-news
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा के वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाने को लेकर फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा लगाए गए 5 करोड़ रुपये के आरोपों पर विराट कोहली की टीम ने आधिकारिक बयान जारी कर इसे पूरी तरह झूठा और निराधार बताया है। ALSO READ: प्रेमानंद महाराज आश्रम विवाद : विराट कोहली के 5 करोड़ से लेकर बिल्डर लॉबी तक... जानें क्या है पूरा सच?

कोहली और अनुष्का शर्मा की वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के प्रति गहरी आस्था जगजाहिर है। दोनों ही कई बार महाराज जी के आश्रम (केलीकुंज आश्रम) में आशीर्वाद लेने जा चुके हैं। हालांकि, हाल ही में इस आध्यात्मिक जुड़ाव को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जब एक फलाहारी महाराज ने कोहली पर गंभीर आरोप लगा दिया।

क्या था पूरा विवाद?

डिलीवरी और आश्रम से जुड़े एक मामले (शिष्य रसिक दुलारी की संदिग्ध मौत) के बीच, फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने सनसनीखेज दावा किया कि विराट कोहली 5 करोड़ रुपए लेकर प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे थे। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं।ALSO READ: 5 करोड़ दिए तब विराट कोहली आए, प्रेमानंद महाराज के आश्रम को लेकर दावे से मचा हड़कंप
 

विराट कोहली की टीम का आधिकारिक बयान

इन तमाम निराधार और झूठे दावों पर अब कड़ा रुख अपनाते हुए विराट कोहली की प्रबंधन टीम (प्रवक्ता) की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा विराट कोहली के संबंध में किए गए दावे पूरी तरह से झूठे, निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। विराट कोहली केवल प्रेमानंद महाराज जी के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था के कारण ही उनसे मिलने जाते हैं।
 
टीम ने मीडिया और जनता से यह भी आग्रह किया है कि वे इस तरह के बेबुनियाद बयानों को बिना तथ्यों की जांच किए बढ़ावा न दें और जिम्मेदार पत्रकारिता का पालन करें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कालिख के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण, ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पहुंची कलश यात्रा

2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राज

2026 फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को, अंतरिक्ष के रहस्यमयी न्यूट्रिनो पकड़ने की तकनीक ने खोले ब्रह्मांड के राजरॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को सम्मानित करने का फैसला किया है। उन्हें यह पुरस्कार IceCube Neutrino Observatory में निर्णायक योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए दिया गया है।

कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमला

कोई नहीं बचेगा, सब पर कार्रवाई होगी...राहुल गांधी का अब तक का सबसे बड़ा हमलासंसद भवन से निर्वाचन सदन तक इंडिया गठबंधन (INDIA bloc march) के पैदल मार्च के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मार्च को सुरक्षा बलों द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का सीधा आरोप लगाया।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्स

Honda XR300 Rally : सस्ती होंडा बाइक मचाइएगी धमाल, 13 लीटर टैंक और ट्रैक्शन कंट्रोल समेत मिलेंगे ये फीचर्सहोंडा ने भारतीय बाजार में अपनी नई Honda XR300 Rally मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। बाइक की बुकिंग Honda BigWing डीलरशिप के जरिए शुरू हो गई है। XR300 Rally में XR300L के मुकाबले कई अहम बदलाव और नए फीचर्स दिए गए हैं।

नागिन से खिलवाड़ पड़ा भारी! डसने से दिव्यांग की मौत, वीडियो बनाने के चक्कर में गई जान

नागिन से खिलवाड़ पड़ा भारी! डसने से दिव्यांग की मौत, वीडियो बनाने के चक्कर में गई जानजहरीले जीव-जंतुओं के साथ छेड़छाड़ जानलेवा साबित हो सकती है। ताजा मामला उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर बंडा थाना क्षेत्र का है। जहां देवकली गांव में नागिन के डसने से सांप पकड़ने वाले 40 वर्षीय दिव्यांग उमेश गौतम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोगों के घरों या दुकानों में बुलावे पर सांप पकड़ने का काम करता था।

कालिख के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण, ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पहुंची कलश यात्रा

कालिख के बाद गंगाजल से शुद्धिकरण, ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पहुंची कलश यात्रामुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पर 28 सितंबर को हुए राजनीतिक प्रदर्शन और कालिख पोते जाने की घटना के बाद उनके विजय नगर स्थित घर पर धार्मिक आयोजन किया गया। महिला मंडल और अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की तरफ से निकाली गई कलश यात्रा गंगाजल लेकर ज्ञानेश कुमार के पैतृक आवास पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगाजल का छिड़काव करते हुए सम्पूर्ण परिसर का धार्मिक विधि-विधान से शुद्धिकरण किया गया।

3 साल बाद RBI ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब होम-कार लोन चुकाना होगा ज्यादा महंगा

3 साल बाद RBI ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब होम-कार लोन चुकाना होगा ज्यादा महंगाRBI Repo Rate Hike 2026 : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.25% से 5.50% कर दिया। यह बढ़ोतरी 3 साल बाद हुई है। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो रेट में बढ़ोतरी हुई थी। ब्याज दर बढ़ने से आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की EMI महंगी हो सकती है।

सरकार के मुखिया के तौर पर पीएम मोदी के 25 साल, कहा- मेरे लिए कर्म ही सब कुछ, We Will do it

सरकार के मुखिया के तौर पर पीएम मोदी के 25 साल, कहा- मेरे लिए कर्म ही सब कुछ, We Will do itPM Modi 25 Years As Head Of Government: CM से PM तक सरकार के मुखिया के तौर पर 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को हम करके रहेंगे (We Will do it) का संदेश दिया।

अहमदाबाद में नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए मानने होंगे ये 44 नियम, जानें समय और गाइडलाइंस

अहमदाबाद में नवरात्रि में गरबा खेलने के लिए मानने होंगे ये 44 नियम, जानें समय और गाइडलाइंसअहमदाबाद में नवरात्रि के त्योहार को लेकर गरबा प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा सख्ती से पुलिस के 44 नियमों की सूची जारी की गई है। इन नियमों का पार्टी प्लॉट, क्लब, सोसाइटी और गली (शेरी) गरबा के सभी आयोजकों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, आकाशवाणी भवन में एंट्री पड़ी भारी

राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, आकाशवाणी भवन में एंट्री पड़ी भारीदिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी में जबरन घुसने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था।

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?

Vivo V80 हुआ लॉन्च, 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा, कीमत सुनकर कहेंगे- इतना सस्ता?स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने भारतीय बाजार में अपना नया Vivo V80 लॉन्च कर दिया है। कंपनी के इस स्मार्टफोन में 7,200mAh की बड़ी बैटरी, 50MP ZEISS टेलीफोटो कैमरा, 50MP ग्रुप सेल्फी कैमरा और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला 1.5K OLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलता है और यह 90W FlashCharge फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्च

Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro Max कीमत, स्पेसिफिकेशन, कैमरा, कब होगा भारत में लॉन्चXiaomi अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Xiaomi 18 Pro को 23 सितंबर को चीन में लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्च से पहले फोन के डिस्प्ले, बैटरी, कैमरा और डिजाइन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इस सीरीज में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max शामिल होंगे।

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैस

Lava ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 50MP Sony कैमरा से लैसLava ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपना नया Lava Virat Curve 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने Virat V1 को 4G और 5G दोनों वेरिएंट में पेश किया था। अब नए Virat Curve 5G में कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, वेगन लेदर फिनिश और पीछे की तरफ एक मिनी स्क्रीन दी गई है। फोन में 50 मेगापिक्सल का Sony कैमरा भी मिलता है।