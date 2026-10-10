CJP से निकाले गए Vijeta Dahiya ने Abhijeet Dipke की हिरासत पर उड़ाया मजाक, वीडियो शेयर कर कसा तंज

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दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। पार्टी के संस्थापक Abhijeet Dipke, Saurav Das और Ashutosh Ranka समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच, पार्टी से निकाले जा चुके Vijeta Dahiya ने एक वीडियो शेयर कर इस घटनाक्रम पर तंज कसा है। वीडियो में वह ठहाके लगाते हुए अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित Cockroach Janta Party (CJP) के प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। पार्टी के संस्थापक Abhijeet Dipke, Saurav Das और Ashutosh Ranka समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच, पार्टी से निकाले जा चुके Vijeta Dahiya ने एक वीडियो शेयर कर इस घटनाक्रम पर तंज कसा है। वीडियो में वह ठहाके लगाते हुए अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं।

हिरासत की खबर पर Vijeta Dahiya ने क्या कहा?

Vijeta Dahiya ने अपने Instagram अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह CJP के कई चेहरों की हिरासत का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में हंसते दिखाई दिए। उन्होंने Abhijeet Dipke, Saurav Das, Ashutosh Ranka और Dhruv Rathee का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि वह खुद बाहर हैं।

इसके बाद उन्होंने हंसते हुए कहा कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह भी जंतर-मंतर जाएंगे और वहां विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कविता पढ़ेंगे और नारे लगाएंगे।

दिल्ली पुलिस को भी दी नसीहत

वीडियो में Vijeta Dahiya ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस को इतना अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न कि आंदोलन करने वालों के पीछे पड़ना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस से होश में आने की बात भी कही।

क्या है पूरा मामला?

Cockroach Janta Party ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। पार्टी SIR यानी Special Intensive Revision के तहत मतदाता सूची में नामों को हटाए जाने से जुड़ी कथित अनियमितताओं का विरोध कर रही है। हालांकि, प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की।

दिल्ली पहुंचे CJP संस्थापक Abhijeet Dipke, Saurav Das और Ashutosh Ranka को विमान में ही हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले YouTuber Dhruv Rathee और पार्टी की लीगल अफेयर्स हेड Ratna Singh को भी हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई थी।



आजाओ सर अरेस्ट करलो, अरेस्ट होने ही आए हैं, Abhijeet Dipke, Saurav Das और Ashutosh Ranka को विमान से ही हिरासत में लिया गया। #jantarmantar #gyaneshkumar #DelhiPolice #trendingnow #trendingreels #protest https://t.co/a8N82XP5tp — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 10, 2026

CJP ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए अपने नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है। वहीं, Vijeta Dahiya के वीडियो ने पार्टी के भीतर चल रहे घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग चर्चा शुरू कर दी है।