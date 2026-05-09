विजय थलपति की सरकार बनने का रास्ता साफ, 120 विधायकों का समर्थन हासिल

तमिल सुपर स्टार और तमिल वैट्री कड़गम (टीवीके) नेता विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। उनके समर्थक विधायकों की संख्‍या बढ़कर 120 हो गई है, जबकि बहुमत के लिए 118 विधायकों की जरूरत है। अब वीसीके नामक पार्टी ने भी विजय के समर्थन का ऐलान कर दिया है।

वीसीके का बिना शर्त समर्थन

किस-किस ने दिया टीवीके को समर्थन

टीवीके ने अपने पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, सरकार बनाने के लिए द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस, भाकपा, माकपा और वीसीके से संपर्क किया था और समर्थन मांगा था। हालांकि विजय, जिन्होंने दो सीटों पर जीत हासिल की है, को उनमें से एक सीट छोड़नी पड़ेगी। इससे पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर 107 रह जाएगी।





टीवीके को समर्थन देने वाली पार्टियों - कांग्रेस के पांच तथा भाकपा, माकपा और वीसीके के दो-दो विधायक हैं। बताया जा रहा है आईयूएमएल ने भी विजय को समर्थन दिया है। इस तरह कुछ विधायकों की संख्या बढ़कर 120 हो गई है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala