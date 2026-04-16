Top News : तेल पर सख्त हुआ अमेरिका, ईरान की समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी, संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल
Top News 16 April : अमेरिका अब रूस और ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। ईरान ने अमेरिका को 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत की तैयारियां जोरो पर है। आज संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। 16 अप्रैल की बड़ी खबरें :
रूस-ईरान तेल पर अमेरिकी सख्ती
अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर दी गई सामान्य लाइसेंस (छूट) को नवीनीकृत नहीं करेंगे और न ही ईरानी तेल पर दी गई छूट को बढ़ाएंगे। इससे पश्चिम एशिया संकट के चलते संकट से गुजर रहे वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए और परेशानी बढ़ सकती है।
ईरान की धमकी, 3 समुद्री रास्ते बंद करेंगे
पाकिस्तान में ही होगी दूसरे दौर की बात
वाइट हाइस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान से दूसरे दौर की बात पाकिस्तान में ही होगी। हालांकि वार्ता का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान पहुंच गए है।
संसद में आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल
संसद में आज पेश होंगे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन प्रस्ताव। सरकार ने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल परिसीमन के विरोध में आ गए हैं।
आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें