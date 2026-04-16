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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (07:36 IST)

Top News : तेल पर सख्त हुआ अमेरिका, ईरान की समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी, संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल

trump shehbaz and mojtaba
Top News 16 April : अमेरिका अब रूस और ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे नहीं बढ़ाएगा। ईरान ने अमेरिका को 3 समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत की तैयारियां जोरो पर है। आज संसद में पेश होगा महिला आरक्षण बिल। 16 अप्रैल की बड़ी खबरें :

रूस-ईरान तेल पर अमेरिकी सख्ती

अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर प्रतिबंधों में दी गई छूट को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर दी गई सामान्य लाइसेंस (छूट) को नवीनीकृत नहीं करेंगे और न ही ईरानी तेल पर दी गई छूट को बढ़ाएंगे। इससे पश्चिम एशिया संकट के चलते संकट से गुजर रहे वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए और परेशानी बढ़ सकती है।
 

ईरान की धमकी, 3 समुद्री रास्ते बंद करेंगे

स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में नाकेबंदी के दौरान अमेरिका ने 10 जहाजों को वापस भेजा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हार्मुज और उसके बंदरगाहों पर नाकेबंदी जारी रखी तो वह रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ (फारस की खाड़ी) में समुद्री व्यापार पूरी तरह रोक देगा। ALSO READ: नाकेबंदी पर टकराव तेज, क्या Iran–United States के बीच हो पाएगी दूसरे दौर की अहम वार्ता?
 

पाकिस्तान में ही होगी दूसरे दौर की बात

वाइट हाइस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बताया कि ईरान से दूसरे दौर की बात पाकिस्तान में ही होगी। हालांकि वार्ता का शेड्यूल अभी तय नहीं हुआ है। इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ईरान पहुंच गए है।

संसद में आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल

संसद में आज पेश होंगे महिला आरक्षण बिल और परिसीमन प्रस्ताव। सरकार ने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए कमर कस ली है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल परिसीमन के विरोध में आ गए हैं। 

आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को 5 विकेट से हरा दिया।  लखनऊ की टीम 20 ओवर में 10 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। जवाब में आरसीबी ने 15.1 ओवर में पांच विकेट पर 149 रन बनाए। आईपीएल अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची आरसीबी। ALSO READ: कोहली 50 चूके लेकिन बैंगलूरू ने लखनऊ को आसानी से 5 विकेटों से हराया
edited by : Nrapendra Gupta
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