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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (14:26 IST)

भारत पर पाबंदी, खुद खरीदेंगे रूस से डीजल! डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी पर भारी पड़ेगा पीएम मोदी का यह मास्टरस्ट्रोक

Donald Trump Russia Diesel Import
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (14:26 IST)
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Donald Trump Russia Diesel Import: विश्व राजनीति और कूटनीति में 'सिद्धांत' अक्सर राष्ट्रीय हितों के आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी ईंधन के आयात को लेकर लिया गया फैसला अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में दोहरे रवैये (Double Standards) का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है।

एक तरफ वाशिंगटन ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर भारत की आलोचना की, आर्थिक दंड की धमकियां दीं और हाल ही में दंडात्मक कानून पास किया। वहीं दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने घरेलू महंगाई और चुनाव की आहट को देखते हुए खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिला लिया और अमेरिकी बाजार में लाखों टन रूसी डीजल लाने का लाइसेंस जारी कर दिया।

यह फैसला भारत जैसे ऊर्जा-आश्रित विकासशील देशों के लिए न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि वाशिंगटन की विश्वसनीयता और 'ग्लोबल ऑर्डर' की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
Donald Trump Russia Diesel Import

अमेरिका की नीति का विरोधाभास : 'हमारे लिए सहूलियत, दूसरों के लिए पाबंदी'

फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मास्को की अर्थव्यवस्था को अलग-थलग करने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए। जब भारत ने अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल आयात करना शुरू किया, तो अमेरिका ने उस पर भारी आपत्ति जताई। ALSO READ: US मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा झटका, 2 लाख भारतीय मूल के वोटर्स के नाम मतदाता सूची से बाहर

अमेरिकी अधिकारियों का तर्क था कि भारत द्वारा खरीदे जा रहे कच्चे तेल से रूस को जो राजस्व (Revenue) मिल रहा है, उससे मास्को के युद्ध प्रयासों को वित्तीय मदद मिल रही है। यहाँ तक कि हाल ही में अमेरिकी संसद (Congress) ने पारित लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट, 2026’ के तहत भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा खरीदने पर 100% तक अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क (Tariffs) लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा था।

लेकिन अक्टूबर 2026 में पासा पलट गया। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूकर लगभग 6.5 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गए। माल ढुलाई, कृषि और औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ने लगा और घरेलू स्तर पर अमेरिकी उपभोक्ताओं का असंतोष बढ़ने लगा। ALSO READ: ट्रंप के बहुमत को आग लगा सकता है महंगा डीजल

नतीजतन, डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए व्लादिमीर पुतिन के साथ डीजल आपूर्ति सौदे का ऐलान कर दिया। इसके तहत:
  • रूस तत्काल 3 लाख टन से अधिक डीजल अमेरिका और वैश्विक बाजारों को देगा।
  • नवंबर में 5 लाख टन और उसके बाद 10 लाख टन अतिरिक्त डीजल दिया जाएगा।
  • अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने सामान्य लाइसेंस (General License) जारी कर इस लेनदेन को वैध बना दिया।
Donald Trump Russia Diesel Import


मोदी सरकार कैसे निपटेगी इस कूटनीतिक चुनौती से?

डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम ने भारत को बैकफुट के बजाय फ्रंटफुट पर आकर बातचीत करने का एक मजबूत कूटनीतिक अवसर (Diplomatic Leverage) दे दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोर डिप्लोमैटिक टीम इस स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर काम कर रही है:

"समान मापदंड" (Level Playing Field) की मांग

भारत वाशिंगटन के साथ होने वाली आगामी व्यापारिक और सामरिक वार्ताओं में इस बात को जोर-शोर से उठाएगा। जब अमेरिका अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद सकता है, तो भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसा करने पर निशाना क्यों बनाया जाए? भारत इस दोहरे रवैये का हवाला देकर अमेरिकी प्रतिबंधों और शुल्कों (Tariffs) में पूरी तरह से छूट (Waiver) की आधिकारिक मांग कर सकता है।
 

संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) का रुख

भारत लगातार यह स्पष्ट करता आया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक धड़े या देश के निर्देशों पर नहीं चलती। भारत अपने राष्ट्रीय हित और ऊर्जा जरूरतों को सर्वोपरि रखेगा। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण जब सप्लाई चेन बाधित हो रही है, तब भारत रूसी कच्चे तेल के आयात को अपनी सुविधानुसार जारी रखेगा।

वैश्विक मंचों पर अमेरिका की 'घेराबंदी'

G20, BRICS और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत 'ग्लोबल साउथ' (Global South) के देशों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के इस दोहरे रवैये को उजागर कर भारत यह संदेश देगा कि पश्चिमी नीतियां बहुपक्षीय व्यापार (Multilateral Trade) के नियमों के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ से संचालित होती हैं।

अमेरिका द्वारा रूसी डीजल की खरीद ने यह साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अंततः राष्ट्रीय हित ही सबसे बड़ा नियम होता है। अब वाशिंगटन के पास भारत की निष्पक्ष ऊर्जा नीति की आलोचना करने का कोई नैतिक आधार नहीं रह जाता है।

मोदी सरकार के लिए यह समय अमेरिकी पाबंदियों के सामने झुकने का नहीं, बल्कि वाशिंगटन की इस 'मनमानी' को आधार बनाकर भारत के लिए स्थाई छूट, सस्ता ईंधन और अधिक मजबूत कूटनीतिक स्वायत्तता हासिल करने का है।
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