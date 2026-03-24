युद्ध पर ट्रंप को बड़ा झटका, नेतन्याहू बोले- ईरान पर हमले जारी रहेंगे, कोलंबिया में विमान हादसा

Top News 24 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के 25वें दिन भी भीषण हमले जारी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने संबंधी दावे को ईरान के साथ ही इजराइल ने भी खारिज कर दिया। इजराइली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका को युद्ध के दौरान हुए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। इधर कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान क्रैश हो गया। 24 मार्च की बड़ी खबरें:

पहले हर्जाना भरो, फिर बंद होगा युद्ध

ईरान पर हमले जारी रहेंगे : नेतन्याहू

सस्ता हुआ क्रूड

ट्रंप के युद्ध खत्म करने संबंधी बयान के बाजार अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में कमी आई। ब्रेंट क्रूड 103.4 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 91.45 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 149.9 डॉलर प्रति बैरल थे।

कोलंबिया में उड़ान भरते ही सैन्य विमान हुआ क्रैश

प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे पर FIR

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा नगर के फाफामऊ थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक ‘कोल्ड स्टोरेज’ के अचानक ढह जाने से चार श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 14 श्रमिक घायल हो गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड बचाव राहत कार्य में जुटी। पुलिस ने इस मामले में 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

edited by : Nrapendra Gupta