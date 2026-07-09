अमेरिका ने चाबहार को बनाया निशाना, क्या है इस ईरानी शहर का भारत से कनेक्शन?

अप्रैल में अमेरिका-ईरान युद्धविराम की घोषणा के बाद से भारत की मदद के विकसित इस रणनीतिक बंदरगाह शहर पर अमेरिकी सेना ने पहली बार हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में चाबहार को भारी नुकसान हुआ।

चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत प्रमुख भागीदार

2015 से चाबहार में निवेश कर रहा है भारत

भारत ने 2015 से इस परियोजना में निवेश शुरू किया और मई 2024 में भारत की कंपनी India Ports Global Limited (IPGL) ने ईरान के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए 10 साल का समझौता किया। भारत बंदरगाह के आधुनिकीकरण और संचालन में वित्तीय व तकनीकी सहयोग दे रहा है।

क्यों खास है चाबहार बंदरगाह

भारत ने 2023 में चाबहार बंदरगाह का उपयोग अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की सहायता भेजने के लिए किया था। इसके पहले 2021 में इसके जरिए ईरान को पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों की आपूर्ति भी की गई थी। चाबहार बंदरगाह और ग्वादर के बीच समुद्र के रास्ते सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। इसे आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) से जोड़ने की योजना है। 7200 किलोमीटर लंबा ये गलियारा भारत को ईरान, अजरबैजान के रास्ते होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ेगा।

बजट में चाबहार के लिए नहीं था पैसा

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्तवर्ष 2026-27 के लिए पेश आम बजट में ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।