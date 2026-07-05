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Written By चेतन गौड़
Last Modified: कोलकाता (पश्चिम बंगाल) , Sunday, 5 July 2026 (20:35 IST)

अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा, मामले पर क्‍या बोली भाजपा?

Uproar in Kolkata ahead of Union Home Minister Amit Shah's visit to Bengal
Written By: चेतन गौड़
Publish: Sun, 5 Jul 2026 (20:35 IST) Updated: Sun, 5 Jul 2026 (21:47 IST)
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Union Home Minister Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला।

घटना के बाद बाद माहौल तनावपूर्ण

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा ने लगाया साजिश का आरोप 

इस घटना के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिसबल तैनात किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है जबकि भाजपा ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा सके। हालांकि अब तक किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इस अवसर पर कोलकाता में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहेंगे।
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चेतन गौड़
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