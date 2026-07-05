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अमित शाह के दौरे से पहले कोलकाता में बवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का चबूतरा तोड़ा, मामले पर क्या बोली भाजपा?
Union Home Minister Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे से ठीक एक दिन पहले कोलकाता में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चबूतरे के साथ आज अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ की घटना हुई है, सुखिया स्ट्रीट इलाके में चबूतरे का निचला हिस्सा टूटा हुआ मिला।
घटना के बाद बाद माहौल तनावपूर्ण
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा को हाल ही में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन सोमवार को भाजपा के प्रदेश नेताओं की तरफ से किया जाना था। जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मामले में एमहर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
भाजपा ने लगाया साजिश का आरोप
इस घटना के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिसबल तैनात किया गया है। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है जबकि भाजपा ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा सके। हालांकि अब तक किसी राजनीतिक दल की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री इस अवसर पर कोलकाता में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहेंगे।
अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल क्यों नहीं होंगे मोजतबा, जानिए भारत से कौन-कौन पहुंचा ईरान
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शुक्रवार से शुरू हुए कार्यक्रम में दुनिया के करीब 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। 86 वर्षीय अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मौत हो गई थी। यह हमला उनके आवास पर किया गया था और इसे अमेरिका-इजराइल तथा ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध का पहला बड़ा सैन्य अभियान माना गया।
एकनाथ शिंदे की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया भर्ती, स्वास्थ्य को लेकर क्या बोले डॉक्टर?
Eknath Shinde Health News : महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल उनकी हालत पूरी तरह स्थिर है और इलाज जारी है। दरअसल शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा था, तभी एकनाथ शिंदे को तेज बुखार और काफी कमजोरी महसूस हुई। इसके बावजूद उन्होंने शुरुआत में अपना काम जारी रखा, लेकिन बाद में तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें तुरंत ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, लगा एक और तगड़ा झटका, TMC की प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Mamata Banerjee's troubles have mounted : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आज उन्हें एक और तगड़ा झटका है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। उन्होंने न सिर्फ अध्यक्ष के पद से बल्कि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी दी। इस इस्तीफे से ममता बनर्जी और भी अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि फिरहाद हकीम और अरूप बिस्वास जैसे पुराने करीबी सहयोगी पहले ही अलग हो चुके थे। दरअसल एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के पार्टी ऑफिस पर बागी गुट ने कब्जा कर लिया था।
दूसरे देशों में इथेनॉल की वजह से क्यों नहीं होते वाहन खराब?
Ethanol blending vehicle damage: सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के तमाम देशों में जहां पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है वहां गाड़ियां खराब क्यों नहीं होती है, जबकि भारत में यह बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका उत्तर साफ है कि सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ इसे पूरी तरह लागू कर दिया।
मणिपुर में महंगाई का बम! पेट्रोल 250, गैस सिलेंडर 5000 रुपए, आखिर ऐसा क्या हुआ?
Manipur economic blockade: मणिपुर के कुकी-ज़ो बहुल पहाड़ी जिले कांगपोकपी से एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जमीनी हकीकत सामने आई है। यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) की बेरहम आर्थिक नाकेबंदी ने इस पूरे इलाके में जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। हालात इस कदर बदतर और रूह कंपाने वाले हो चुके हैं कि आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी जंग जीतने जैसा हो गया है।
गाजियाबाद में चलती कार में 'क्लिनिक', अवैध भ्रूण लिंग जांच का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार
बेटियों के अधिकारों और कानून की सख्ती के बावजूद गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने समाज और प्रशासन दोनों के सामने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मुखबिर की सूचना पर एक चलती कार में कथित रूप से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए अवैध भ्रूण का लिंग बताए जाने के मामले का खुलासा किया है।
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