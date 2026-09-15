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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 15 September 2026 (08:14 IST)

अब चाय से लेकर किराना तक... 2,000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार का बड़ा ऐलान

UPI payment
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (08:22 IST)
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केंद्र सरकार ने कहा कि 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर बैंक किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह, रुपे डेबिट कार्ड के जरिए 2,000 रुपए तक किए गए भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ALSO READ: 5000 करोड़ के मालिक BJP विधायक शाह ने मुंबई की सड़कों पर मांगी भीख, आखिर ऐसा क्यों हुआ?
 
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र (गजट) अधिसूचना के अनुसार, रुपे डेबिट कार्ड और 2,000 रुपये तक के यूपीआई लेनदेन को आधिकारिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम' के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली संचालक इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूल सकता।
 
सरकार ने यह फैसला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए लिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले संभावित शुल्कों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करना है।
 

किसे होगा फायदा?

छोटे-छोटे रोजमर्रा के लेनदेन (जैसे चाय, किराना या सब्जी की खरीदारी) के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों आम नागरिकों और छोटे दुकानदारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
 

भ्रम पर विराम

इस कदम से बाजार में उन चर्चाओं पर पूरी तरह रोक लग गई है जिनमें यूपीआई ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगने की आशंका जताई जा रही थी।
 

क्या कहते हैं आंकड़े?

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक, दुकानदारों को किए जाने वाले कुल यूपीआई भुगतानों में से केवल 4% ट्रांजेक्शन ही 2,000 रुपए से अधिक के थे। हालांकि, कुल लेनदेन की रकम में इनकी हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई थी। इससे साफ है कि छोटे और रोजमर्रा के अधिकांश ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए के दायरे में ही आते हैं, जो अब पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
 
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगस्त में भी कहा था कि आम उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। सरकार ने कहा था कि व्यापारियों पर भी कोई व्यापक रूप से लागू होने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि यदि भविष्य में एमडीआर लागू किया भी जाता है, तो वह केवल कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारी लेनदेन पर, एक निश्चित सीमा से अधिक राशि वाले भुगतानों पर और बेहद मामूली दर पर ही लागू होगा।
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