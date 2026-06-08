सोमवार, 8 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ujjain-apple-farming-hot-climate-nashik-farmers
Written By वेबदुनिया रिसर्च टीम
Last Modified: सोमवार, 8 जून 2026 (17:53 IST)

नासिक को टक्कर दे रहा है बाबा महाकाल का शहर? उज्जैन में हो रही है सेब (Apple) की बंपर खेती, करोड़ों की कमाई का मौका

Ujjain Apple Farming vs Nashik Climate
Ujjain Apple Farming vs Nashik Climate: जब भी सेब (Apple) का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियां और ठंडी हवाएं घूमने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे गर्म इलाकों में से एक, मध्य प्रदेश के उज्जैन में किसान अब सेब की सफल खेती कर रहे हैं?
 
यह खबर सुनते ही महाराष्ट्र के किसानों, विशेषकर देश की 'ग्रेप कैपिटल' कहे जाने वाले नासिक के बागवानों के मन में एक बड़ा सवाल कौंध रहा है— "अगर उज्जैन की तपती गर्मी में सेब उग सकता है, तो कृषि के मामले में सबसे एडवांस माने जाने वाले नासिक में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?" 
 
आइए कृषि वैज्ञानिकों (Agricultural Experts) के नजरिए से समझते हैं इसके पीछे का पूरा गणित, मौसम का विज्ञान और छिपे हुए अवसर।

सेब की खेती का नया चमत्कार : HRMN-99 वैरायटी

पारंपरिक रूप से सेब को फलने-फूलाने के लिए 1000 से 1500 घंटे की 'चिलिंग ऑवर' (Chilling Hours) तक के तापमान की जरूरत होती है। यही कारण है कि यह पहाड़ों तक सीमित था। लेकिन हिमाचल के किसान हरिमन शर्मा द्वारा विकसित की गई HRMN-99 नाम की खास वैरायटी ने इस परिभाषा को बदल दिया है। यह वैरायटी:
  • 40 से 42 डिग्री तक के उच्च तापमान को भी सहन कर सकती है।
  • इसे सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड या बर्फबारी की जरूरत नहीं होती।
  • इसी तकनीक का फायदा उठाकर उज्जैन और मालवा क्षेत्र के कुछ प्रगतिशील किसानों ने इसके बाग लगा दिए हैं।

तो फिर नासिक में क्यों नहीं हो सकती सेब की खेती?

अब आते हैं सबसे मुख्य सवाल पर। तकनीकी रूप से देखें तो नासिक में भी सेब की खेती बिल्कुल संभव है, लेकिन व्यावहारिक और आर्थिक कारणों से वहां के किसान इसे नहीं अपना रहे हैं। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं:
 
1. 'चिलिंग ऑवर' और आर्द्रता (Humidity) का अंतर
उज्जैन (मालवा क्षेत्र) में सर्दियों के दौरान तापमान काफी नीचे (8 से 10 डिग्री तक) चला जाता है और वहां की हवा सूखी (Dry Climate) होती है, जो सेब के पौधों को सर्दियों में सुप्तावस्था (Dormancy) में जाने में मदद करती है। इसके विपरीत, नासिक का तापमान सर्दियों में बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरता और पश्चिमी घाट के पास होने के कारण हवा में नमी (Humidity) अधिक होती है, जिससे फंगस का खतरा बढ़ जाता है।
 
2. नासिक के पास पहले से ही 'ब्लैक गोल्ड' (अंगूर) है
नासिक की मिट्टी और जलवायु अंगूर (Grapes), प्याज और टमाटर के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। वहां के किसानों के पास अंगूर की खेती का दशकों का अनुभव और स्थापित ग्लोबल मार्केट (Export Market) है। कोई भी किसान स्थापित मुनाफे को छोड़कर सेब जैसी नई फसल पर जोखिम नहीं लेना चाहता।
 
3. आर्थिक गणित (Economic Viability)
उज्जैन में सेब की खेती अभी शुरुआती या प्रयोगात्मक स्तर पर है। वहां पारंपरिक फसलों (गेहूं, सोयाबीन) से मुनाफा कम होने के कारण किसान नए प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर, नासिक का एक एकड़ अंगूर का बाग, सेब की शुरुआती फसल के मुकाबले कहीं ज्यादा रिटर्न देता है।
 
4. पानी का प्रबंधन
सेब के पौधों को गर्मी के महीनों (मार्च से जून) में नियमित लेकिन नियंत्रित पानी की जरूरत होती है। नासिक के कुछ इलाके गर्मियों में पानी की भारी किल्लत से जूझते हैं, जहां अंगूर के बागों को बचाना ही प्राथमिकता बन जाता है।

यदि नासिक के किसान सेब उगाना चाहें, तो क्या हैं नियम? (Expert Agri Tips)

अगर नासिक या महाराष्ट्र के अन्य गर्म इलाकों के किसान ट्रायल के तौर पर सेब उगाना चाहते हैं, तो कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:
  • सही वैरायटी का चयन : केवल HRMN-99, अन्ना (Anna), या डोरसेट गोल्डन (Dorset Golden) वैरायटी के पौधे ही लगाएं। कश्मीरी सेब लगाने की भूल बिल्कुल न करें।
  • मिट्टी का परीक्षण : दोमट मिट्टी (Loam Soil) इसके लिए सबसे बेस्ट है।
  • शेड नेट और ड्रिप इरिगेशन : गर्मियों की तेज धूप से बचाने के लिए शुरुआती सालों में शेड नेट का उपयोग करें और पानी के लिए केवल ड्रिप सिस्टम अपनाएं ताकि जड़ों में पानी जमा न हो।
  • धीरज रखें : मैदानी इलाकों में सेब के पौधे को व्यावसायिक रूप से फल देने में 3 से 4 साल का समय लगता है।
उज्जैन में सेब की खेती यह साबित करती है कि आधुनिक कृषि तकनीक से भूगोल की सीमाओं को बदला जा सकता है। नासिक में सेब न होने का कारण 'अक्षमता' नहीं, बल्कि 'आर्थिक प्राथमिकता' है। नासिक के किसान अगर चाहें तो अपनी खाली या कम उपजाऊ जमीन पर ट्रायल के लिए कुछ पौधे लगाकर इसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं।
 
(यह लेख कृषि विशेषज्ञों के अनुभवों और गर्म जलवायु में सेब की खेती के सफल प्रयोगों पर आधारित है। अपनी भूमि पर किसी भी नई फसल की शुरुआत करने से पहले स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या कृषि अधिकारी से सलाह अवश्य लें।)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया रिसर्च टीम
हमारी अनुभवी संपादकीय टीम सम-सामयिक मुद्दों की गहन पड़ताल करती है और उन्हें पाठकों के लिए सहज, सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, साजिश का हुआ शिकार...

अशोक गहलोत का बड़ा दावा, बोले- कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था, साजिश का हुआ शिकार...Ashok Gehlot's big claim : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने एक बार फिर वो पुराना मामला उठाया है, जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते-बनते रह गए। गहलोत ने आज दावा किया कि उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला हो चुका था, लेकिन अचानक हुए घटनाक्रम और साजिश के कारण वह अध्यक्ष नहीं बन सके। गहलोत ने कहा, कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा, जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो क्या मैं मना करूंगा। गहलोत ने कहा कि उस समय मेरा नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदारों में शामिल था।

होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने किया ईरानी ड्रोन पर हमला, ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनी

होर्मुज स्ट्रेट में फिर बढ़ा तनाव, अमेरिका ने किया ईरानी ड्रोन पर हमला, ईरान ने ट्रंप को दी चेतावनीTensions rise again in Strait of Hormuz : अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने आज सुबह होर्मुज स्ट्रेट में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। सेना का कहना है कि ये ड्रोन वहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। मंत्रालय का कहना है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है और इससे पूरे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अमेरिका तनाव कम करने के बजाय अपनी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।

INDIA गठबंधन बैठक से पहले बढ़ा तनाव, NDA नेताओं ने कसा तंज, DMK ने किया बहिष्कार

INDIA गठबंधन बैठक से पहले बढ़ा तनाव, NDA नेताओं ने कसा तंज, DMK ने किया बहिष्कारकांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) में नई हलचल सामने आ रही है। गठबंधन की 8 जून की बैठक से पहले विपक्षी दलों में मतभेद उभर आए हैं। सीपीआईएम ने केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जबकि डीएमके, जेएमएम की ओर से INDIA गठबंधन की बैठक का बहिष्कार किए जाने की खबरें आ रही हैं। इस बीच बैठक को लेकर एनडीए नेताओं ने तंज कसा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इन लोगों की आपस में स्वार्थ की राजनीति है। जहां स्वार्थ है, वहां सिर फुटव्वल तय है। एनडीए पूरे देश में एकजुट है, बिहार में एकजुट है।

LPG : पड़ोसी देशों से सस्ता है एलपीजी, दाम बढ़ाने पर सरकार ने क्या कहा

LPG : पड़ोसी देशों से सस्ता है एलपीजी, दाम बढ़ाने पर सरकार ने क्या कहाघरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में उपभोक्ताओं को अब भी पड़ोसी देशों और कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी सस्ती रसोई गैस मिल रही है।

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमत

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमतआम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

और भी वीडियो देखें

10 लाख के बजट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बेहतरीन कारें, पेट्रोल और CNG के टॉप ऑप्शंस

10 लाख के बजट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बेहतरीन कारें, पेट्रोल और CNG के टॉप ऑप्शंसआज के समय में जब ईंधन (Fuel) की कीमतें लगातार बदल रही हैं, कार खरीदते समय माइलेज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है और आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो जेब पर भारी न पड़े, तो बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

राज्यसभा चुनाव: बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी केवट ने भरा पर्चा, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- जीत के लिए संकल्पित हैं हम

राज्यसभा चुनाव: बीजेपी के तीसरे प्रत्याशी केवट ने भरा पर्चा, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- जीत के लिए संकल्पित हैं हममध्यप्रदेश में बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने सोमवार को अपना नामंकन भर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के तीसरे प्रत्याशी महेश केवट का नामांकन पत्र जमा कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जीत के लिए हम संकल्पित हैं। केवट के नाम का चयन भारतीय जनता पार्टी के सब वर्गों के कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नामांकन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पार्टी कार्यालय में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहें

INDIA bloc की बड़ी बैठक, कौनसे दल हुए शामिल, क्या 2029 चुनाव की बनी रणनीति, ममता बनर्जी पर क्यों रहीं सबकी निगाहेंविपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (INDIA) की बड़ीळ बैठक सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि बैठक में कुल 25 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी। साथ ही यह तय किया गया कि अब गठबंधन की बैठकें अधिक नियमित रूप से होंगी और अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।

ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, TMC में बड़ी टूट, 20 सांसद NDA में होंगे शामिल!

ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, TMC में बड़ी टूट, 20 सांसद NDA में होंगे शामिल!Mamata Banerjee TMC crisis: पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर पहुंच गई है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि बागी सांसद अलग गुट बना सकते हैं।

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन

15,000 रुपए में कौन सा फोन है बेस्ट? जानिए टॉप 5 5G स्मार्टफोनअगर आपका बजट 15,000 रुपए है और आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो दमदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कैमरा और लंबी चलने वाली बैटरी दे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस बजट में भारतीय बाजार में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं जो 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com