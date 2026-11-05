  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. ugc-equity-regulations-center-government-reconsideration-supreme-court-review-committee
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 5 November 2026 (17:34 IST)

क्या UGC नियमों को लेकर बैकफुट पर आई सरकार? जानिए सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र ने क्या कहा

Supreme Court UGC Rules Review
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:34 IST)
google-news
Supreme Court UGC Rules Review: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादित 'इक्विटी रेगुलेशंस' (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations) पर देशभर में हो रहे विरोध और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि वह इन नियमों पर पुनर्विचार कर रही है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि छात्रों के सभी वर्गों की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक विशेष समीक्षा समिति का गठन किया जा रहा है।
 
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने केंद्र सरकार और यूजीसी का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इन नियमों पर फिर से विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह नियमों को जबरन लागू करने के पक्ष में नहीं है और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए नियमों की व्यापक समीक्षा करने जा रही है। ALSO READ: दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, आरक्षण और UGC नियमों के विरोध में उतरे हजारों लोग

अदालत में प्रस्तुत मुख्य बिंदु

  • समीक्षा समिति का गठन : नियमों की भाषा, प्रावधानों और उनके संभावित प्रभाव की बारीकी से जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समीक्षा समिति गठित की जा रही है।
  • छात्रों की आशंकाओं का समाधान : नए नियमों से सामान्य वर्ग और अन्य छात्रों के बीच उत्पन्न हुई असुरक्षा व असंतोष की भावना को समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
  • संतुलित नीति का आश्वासन : सरकार का उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो और न ही नियमों का गलत इस्तेमाल हो।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि शिक्षण संस्थानों में ऐसी नीतियां लागू की जानी चाहिए जो समाज को जोड़ने का काम करें, न कि उसे विभाजित करें। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन नियमों के अमल पर अंतरिम रोक लगा रखी थी। अदालत ने केंद्र सरकार के बयान को दर्ज करते हुए मामले की अगली सुनवाई को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि सरकार अपनी समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके।

क्या बैकफुट पर है केन्द्र सरकार?

विधिक और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार का यह कदम रणनीतिक सुधार है। शिक्षाविदों और छात्र संगठनों का तर्क था कि यूजीसी के नए ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों पर दंडात्मक प्रावधानों का अभाव था, जिससे परिसरों में जातिगत विभाजन और प्रशासनिक मनमानी बढ़ने का खतरा था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली नजर में नियमों को असंतुलित मानते हुए स्टे लगाए जाने के बाद सरकार के पास नियमों में संशोधन के अलावा विकल्प कम थे। दूसरी ओर, छात्रों और सामाजिक संगठनों के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने जिद पर अड़ने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के तहत समीक्षा का रास्ता चुना है ताकि एक न्यायसंगत और सर्वस्वीकार्य कानून बनाया जा सके।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
PoK में फिर भड़की हिंसा, रावलकोट में ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी का आरोप, 3 की मौत

क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोग

क्या लेमडक बने डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध और वैश्विक नीतियों पर पड़ेगा यह बड़ा असर, आ सकता है महाभियोगUS Midterm Elections 2026 Results: अमेरिकी मिडटर्म चुनावों के परिणामों ने वॉशिंगटन की सत्ता का गणित पूरी तरह बदल दिया है। संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत घटने और डेमोक्रेटिक पार्टी के मजबूत प्रदर्शन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौका

Agniveer : अग्निवीरों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 75% को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त सेवा, फिर सेना में स्थायी भर्ती का मौकाAgniveer Scheme में बड़ा बदलाव, अब 6 साल तक कर सकेंगे सेना में नौकरी, 75% अग्निवीरों को मिलेगा मौका

राहुल फुस्स रॉकेट तो अखिलेश हार के बहानेबाज, EVM और SIR को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगी

राहुल फुस्स रॉकेट तो अखिलेश हार के बहानेबाज, EVM और SIR को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। राहुल गांधी को फुस्स रॉकेट बताते हुए कहा कि उनका बारूद समाप्त हो चुका है। कांग्रेस चाहे जितनी बार उन्हें लॉन्च कर ले, अब वह लॉन्च नहीं होने वाले। वहीं, अखिलेश यादव के बदला लेने संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के बबुआ को कोई समझाए कि लोकतंत्र में बदला नहीं, जनता बदलाव करती है।

Mahadev Betting App Case : सौरभ चंद्राकर के बाद दुबई में रवि उप्पल गिरफ्तार, ED ने भारत लाने की शुरू की कोशिश

Mahadev Betting App Case : सौरभ चंद्राकर के बाद दुबई में रवि उप्पल गिरफ्तार, ED ने भारत लाने की शुरू की कोशिशमहादेव बेटिंग ऐप मामले में जांच एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिलने की खबर है। ऐप के सह-संस्थापक रवि उप्पल को दुबई में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह घटनाक्रम सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के कुछ दिन बाद हुआ है। रवि उप्पल की गिरफ्तारी से कथित अवैध सट्टेबाजी के कारोबार और उससे जुड़े हजारों करोड़ रुपये के मनी ट्रेल की जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तारबॉलीवुड में पिछले कुछ समय से आपराधिक गिरोहों के नाम पर जारी खौफ का फायदा उठाकर रातों-रात अमीर बनने की साजिश रचने वाले एक पेशेवर को मुंबई पुलिस ने बेनकाब किया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

PoK में फिर भड़की हिंसा, रावलकोट में ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी का आरोप, 3 की मौत

PoK में फिर भड़की हिंसा, रावलकोट में ड्रोन हमले और भारी गोलीबारी का आरोप, 3 की मौतपाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के रावलकोट में गुरुवार को तनाव और बढ़ गया। यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ड्रोन से हमले और भारी हथियारों से गोलीबारी किए जाने के आरोप सामने आए हैं। जम्मू-कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने दावा किया है कि इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। समिति ने पाकिस्तान सरकार से तत्काल सैन्य अभियान रोकने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है।

Mahindra Scorpio N Edition One : ब्लैक लुक में आएगी महिन्द्रा स्कार्पियो एन, अंदर मिलेगा वाइन रेड केबिन, डीलरशिप पर दिखा नया एडिशन वन

Mahindra Scorpio N Edition One : ब्लैक लुक में आएगी महिन्द्रा स्कार्पियो एन, अंदर मिलेगा वाइन रेड केबिन, डीलरशिप पर दिखा नया एडिशन वनमहिंद्रा अपनी लोकप्रिय SUV स्कॉर्पियो N का नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में इस SUV को एक डीलरशिप यार्ड में देखा गया है, जिस पर Edition One की बैजिंग नजर आई है। इस नए एडिशन में ब्लैक एक्सटीरियर के साथ नया डिजाइन वाली फ्रंट ग्रिल और वाइन रेड कलर का इंटीरियर दिया गया है। इसका लुक मौजूदा स्टैंडर्ड मॉडल से काफी अलग दिखाई देता है।

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान; 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, जानें कब आएगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान; 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण, जानें कब आएगी फाइनल लिस्टभारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR) की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का मुख्य फोकस नए और युवा मतदाताओं को जोड़ने पर है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

कौन हैं डॉ. अमीश शाह? एरिजोना से US संसद का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के डॉक्टर ने रचा इतिहास

कौन हैं डॉ. अमीश शाह? एरिजोना से US संसद का चुनाव जीतकर भारतीय मूल के डॉक्टर ने रचा इतिहासwho is dr amish shah: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) के चुनाव में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता और आपातकालीन चिकित्सक (Emergency Physician) डॉ. अमीश शाह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने एरिजोना राज्य के प्रथम कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से शानदार जीत हासिल कर अमेरिकी संसद के निचले सदन में जगह बनाई है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्च

Samsung Galaxy S27 Ultra की कीमत कितनी होगी? नए कैमरा डिजाइन और प्राइवेसी डिस्प्ले के साथ 2027 में होगा लॉन्चसैमसंग की अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Galaxy S27 को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक नई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी Samsung Galaxy S27 Ultra में कई बड़े बदलाव कर सकती है। इसमें नया कैमरा डिजाइन, बेहतर प्राइवेसी डिस्प्ले और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।