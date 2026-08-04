उदयनिधि स्टालिन हिरासत में, CM विजय और अभिनेत्री तृषा पर विवादित टिप्पणी के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई

तंजावुर में कावेरी जल-बंटवारे के मुद्दे पर विरोध करने के लिए आयोजित डीएमके की रैली में उदयनिधि ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए डबल मीनिंग वाली टिप्पणी की थी। इस पर सियासी बवाल मच गया। विजय की पार्टी टीवीके ने इस मामले में उदयनिधि के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर तंजावुर पुलिस ने डीएमके नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।





इधर चेन्नई में TVK कार्यकर्ताओं ने DMK नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इधर डीएमके कार्यकर्ता भी उदयनिधि को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ सड़क पर उतर गए।

दोपहर बाद कोर्ट में सुनवाई

महिला आयोग तक पहुंचा विवाद

यह विवाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक भी पहुंचा। वहां भी टीवीके ने शिकायत दर्ज कराई कि उदयनिधि ने अश्लील, महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने वाली और यौन संकेत देने वाली टिप्पणियां कीं। पार्टी ने आयोग से आग्रह किया कि वह भाषण का संज्ञान ले, स्पष्टीकरण और बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग करे और अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दे।