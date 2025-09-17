‍दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे गए

Those who opened fire at Disha Patnis house were killed in an encounter: फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इन दोनों का गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से संबंध बताया जा रहा है। पिछले दिनों दो अज्ञात बाइक सवारों पाटनी के घर पर फायरिंग की थी। फायरिंग के के वक्त घर में दिशा की बहन पूर्व आर्मी ऑफिसर खुशबू पाटनी, पिता जगदीश और मां पद्मा मौजूद थीं।

अस्पताल में हुई आरोपियों की मौत : यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारे गए बदमाशों के नाम अरुण और रवीन्द्र हैं और इनका संबंध गोल्डी बरार और गोदारा गैंग से बताया जा रहा है। एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम ने दिल्ली और यूपी के बॉर्डर एरिया में घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने की योजना बनाई थी। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

जिस समय फायरिंग की घटना हुई थी उस वक्त दिशा पाटनी मुंबई में थीं। गोली चलने की अवाज सुनकर घर में मौजूद सभी लोग सहम गए। इसके बाद दिशा के पिता ने पुलिस को सूचना थी। फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गिरोह, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली है।

सोशल मीडिया पर धमकी : एक फेसबुक पोस्ट में पाटनी के परिवार को धमकी भी दी गई है। पोस्ट में लिखा- मैं वीरेंद्र चरण, महेंद्र सरन (डेलाना) हूं। आज दिशा पाटनी (बॉलीवुड अभिनेत्री) के घर पर जो गोलीबारी हुई, वह हमारी तरफ से हुई है। उन्होंने हमारे पूज्य संतों (प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज) का अपमान किया है और हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है।

पोस्ट में आगे लिखा गया- हमारे देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह तो बस एक ट्रेलर था। अगर उसने या किसी और ने फिर से हमारे धर्म का अनादर किया, तो उसके घर का एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। यह संदेश सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों और उनसे जुड़े सभी लोगों के लिए है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच विशेष टीमें तैनात की थी।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर अनिरुद्धाचार्य को लेकर विवादित कमेंट्स किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के खिलाफ 'महिला विरोधी टिप्पणी' की है। अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसे सबक सिखा देती।

