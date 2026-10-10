महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी मुंबई में हिरासत में, क्या है CJP प्रोटेस्ट से कनेक्शन

तुषार गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी। उन्हें बांद्रा से हिरासत में लेकर सांताक्रूज और फिर डी.एन. नगर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हर हाल में लोग प्रदर्शन के लिए जुटेंगे कोई ताकत नहीं रोक सकती।

महात्मा गांधी के पड़पोते और सामाजिक कार्यकर्ता Tushar Gandhi को मुंबई पुलिस ने बांद्रा से हिरासत में ले लिया। वे दिल्ली में CEC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान जा रहे थे। तुषार गांधी ने कहा कि हिरासत के बावजूद उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। #tushargandhi #MahatmaGandhi #greadgrandson #abhijeetdipke #jantarmantar #jantarmantar — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 10, 2026

अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं

इधर दिल्ली में भी सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल 500 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, वृंदा करात और धु्व राठी भी शामिल है।