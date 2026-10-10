महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी मुंबई में हिरासत में, क्या है CJP प्रोटेस्ट से कनेक्शन
Tushar Gandhi Detained : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पुलिस ने शनिवार को महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी को हिरासत में ले लिया। CJP द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित प्रदर्शन के समर्थन के लिए मुंबई भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान था। ALSO READ: 'ज्ञानेश कुमार जाएंगे, सरकार भी जाएगी...' CJP Protest के बीच राहुल गांधी के तीखे तेवर
तुषार गांधी ने हिरासत में लिए जाने के बाद वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी। उन्हें बांद्रा से हिरासत में लेकर सांताक्रूज और फिर डी.एन. नगर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हर हाल में लोग प्रदर्शन के लिए जुटेंगे कोई ताकत नहीं रोक सकती।
महात्मा गांधी के पड़पोते और सामाजिक कार्यकर्ता Tushar Gandhi को मुंबई पुलिस ने बांद्रा से हिरासत में ले लिया। वे दिल्ली में CEC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान जा रहे थे। तुषार गांधी ने कहा कि हिरासत के बावजूद उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। #tushargandhi #MahatmaGandhi #greadgrandson #abhijeetdipke #jantarmantar #jantarmantar— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) October 10, 2026
अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की अनुमति नहीं
तुषार गांधी समेत कई संगठनों ने आज दोपहर दो बजे से पांच बजे तक अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी हालांकि पुलिस ने उन्हें अनुमति देने से इंकार कर दिया। तुषार गांधी और उनके समर्थकों के अगस्त क्रांति मैदान पहुंचने से पहले ही उन्हें नेशनल कॉलेज से हिरासत में ले लिया गया। ALSO READ: CJP Protest: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से ही हिरासत में लिए गए अभिजीत दिपके, सौरभ दास - आशुतोष रांका भी डिटेन
इधर दिल्ली में भी सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल 500 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इनमें अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका, वृंदा करात और धु्व राठी भी शामिल है।