Top News : ट्रंप और ईरान के बीच फिर शुरू होगी बातचीत? बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी आज

Top News April 15: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान से बातचीत शरू होने के संकेत दिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी का ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री का कहना है कि अमेरिका चीन को ईरान से तेल नहीं लेने देगा। सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री ने रूप में शपथ लेंगे। 15 अप्रैल की बड़ी खबरें :

अगले 2 दिन में फिर बातचीत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अगले दो दिनों में फिर शुरू हो सकती है। उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा कि अगले दो दिनों में कुछ हो सकता है, और हम वहां (पाकिस्तान) जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं।

हार्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी फेल!

स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में पहले दिन ही अमेरिका की नाकेबंदी फेल नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि नाकेबंदी के पहले दिन यहां से 24 घंटे में 20 जहाज गुजरे। हालांकि अमेरिका का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर लगाई गई उसकी नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया। हार्मुज की नाकेबंदी से यूरोप भी खुश नहीं है।



चीन पर अमेरिका सख्‍त

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बड़ा बयान जारी कर कहा कि चीन को ईरान से तेल नहीं लेने देंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में चीनी टैंकर रिच स्टार्री वापस लौटा दिया था हालांकि छह घंटे तक वह पर्शियन गल्फ में खड़े रहने के बाद ईरान के अप्रूव्ड रूट के रास्ते से हॉर्मुज पार कर चीन निकल गया।

PM मोदी और ट्रंप की 40 मिनट लंबी बातचीत

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार