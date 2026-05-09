Top News : पश्चिम बंगाल में आज से शुभेंदु राज, तमिलनाडु में विजय के शपथ ग्रहण पर 'संकट'

Top News 9 May : शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में विजय थलापति के शपथ ग्रहण पर संकट बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि देश के नए CDS होंगे। अमेरिका और ईरान की गोलीबारी से हार्मुज में भारत का एक मालवाहक जहाज डूब गया। 9 मई की बड़ी खबरें :

पश्चिम बंगाल में आज से शुभेंदु सरकार

शुभेंदु अधिकारी आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनियता की शपथ लेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। वे राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे।

विजय के शपथ ग्रहण पर संकट बरकरार

लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि होंगे देश के नए CDS

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणि (रिटायर्ड) को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। वह 30 मई, 2026 को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। पदभार ग्रहण करने के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

होर्मुज स्ट्रेट में भारत का मालवाहक जहाज डूबा

ईरान अमेरिका के बीच भारी फायरिंग की चपेट में आने के कारण एक भारतीय मालवाहक जहाज क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। यह कार्गो दुबई से यमन जा रहा था। हादसे में एक खलासी की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया।

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edited by : Nrapendra Gupta