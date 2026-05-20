Top News : उत्तर भारत में गर्मी का कहर, देश भर में दवा दुकानें बंद; इटली में मेलोनी से मिले पीएम मोदी

Top News 20 May : उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है। देशभर में आज दवा विक्रेताओं की हड़ताल। इटली में जॉजिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देंगे। 20 मई की बड़ी खबरें :

उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर

देश भर में दवा विक्रेताओं की हड़ताल

अखिल भारतीय दवा विक्रेता संगठन ने ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया है। इसके चलते आज देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। संगठन का कहना है कि वर्तमान में ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से गैरकानूनी है और उन्होंने सरकार से संबंधित अधिसूचनाओं को रद्द करने और एक नई नियामक रूपरेखा तैयार करने की मांग की है

इटली में मेलोनी से मिले पीएम मोदी

वेंस की ईरान को चेतावनी

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान अब अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता करना चाहता है। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ईरान का परमाणु हथियार विकसित करना अमेरिका के लिए एक स्पष्ट रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देगा।

राजस्थान अंक तालिका में चौथे नंबर पर

ALSO READ: वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में जयपुर में दिलाई पहली जीत, लखनऊ को 5 विकेट से हराया वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल की अर्धशतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जाएंट्स को सात विकेट से हराया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 20वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। राजस्थान की टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंची। प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार।

edited by : Nrapendra Gupta