शनिवार, 2 मई 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. top news may 2 bengal repolling tmc sc trump iran ipl result
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली/वॉशिंगटन , शनिवार, 2 मई 2026 (08:06 IST)

Top News : बंगाल में पुनर्मतदान, ट्रंप ने बताया ईरान पर अमेरिका के पास क्या है विकल्प?

Trump presents 'military action or deal' options for Iran
Top News: 2 May : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। मतगणना में केवल केंद्रीय कर्मचारियों के इस्तेमाल संबंधी चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के सामने सैन्य कार्रवाई या समझौता, 2 ही विकल्प है। ईरानी हमले में अमेरिकी सै‍न्य ठिकानों को भारी नुकसान। 2 मई की बड़ी खबरें : 

 

पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर आज पुर्नमतदान हो रहा है। मगरा हाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला शनिवार को लिया जाएगा।
 

TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शुक्रवार को चुनाव आयोग (EC) के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आयोग ने निर्देश दिया था कि मतगणना के दौरान केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई आज होगी। ALSO READ: West Bengal elections : काउंटिंग स्टाफ को लेकर TMC सुप्रीम कोर्ट पहुंची, EC के फैसले को दी चुनौती
 

सैन्य कार्रवाई या समझौता, बस 2 विकल्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच कहा कि अमेरिका के सामने स्पष्ट विकल्प हैं - या तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जाए या फिर सैन्य रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ट्रंप ने तेहरान के नए प्रस्ताव को किया खारिज। उन्होंने 60 दिन की समयसीमा तय करने वाले वॉर पावर्स रिजोल्यूशन को पूरी तरह असांविधानिक बताया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने संकेत दिए हैं कि वे इस मामले में कांग्रेस से मंजूरी नहीं लेगी।
 

ईरान के हमलों से अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सीएनएन की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। हमलों में रडार और संचार प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरणों को निशाना बनाया गया। इनमें से कई सैन्य ठिकाने अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं। ALSO READ: ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चितता
 

दिल्ली को 3 हार के बाद मिली जीत

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के एक मैच में राजस्थान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों बाद जीत दर्ज की। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 225 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल किया। यह आईपीएल में दिल्ली का सबसे बड़ा रनचेज था।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चितता

ईरान के हमलों से 8 देशों में अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने क्षतिग्रस्त, बढ़ा तनाव; वार्ता पर भी अनिश्चिततामध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। सीएनएन की जांच के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए हमलों में खाड़ी क्षेत्र के 8 देशों में स्थित अमेरिका के कम से कम 16 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कई अब उपयोग के लायक नहीं बचे हैं।

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमान

पंजाब विधानसभा में भगवंत मान पर शराब पीकर आने का आरोप, BJP बोली- लोकतंत्र का अपमानपंजाब में विपक्ष का मुख्‍यमंत्री भगवंत मान पर विधानसभा में शराब पीकर आने का आरोप लगाया है। इसके लिए विपक्ष ने शराब और डोपिंग टेस्ट की मांग भी उठाई है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा समेत कई अन्य विधायकों ने यह मांग उठाई है। बाजबा ने स्पीकर को पत्र भी लिखा है।

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगी

जबलपुर में क्रूज डूबने से पहले के दृश्‍य, म्यूजिक-मस्ती में खुश थे सभी, अचानक ऊंची लहरों ने डूबा दी जिंदगीजबलपुर हादसे के बाद मरने वालों की ऐसी तस्‍वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्‍हें देखकर उन्‍हें अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही पलों में वे मौत के गाल में समा जाएंगे। म्‍यूजिक मस्‍ती और लहरों के साथ अठखेलियां करते भीगते हुए अचानक मौत आ गई और 9 लोगों की जानें चली गईं।

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्री

फलोदी, कोलकाता नहीं, अमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ ने कर दी बंगाल चुनाव पर विस्‍फोटक भविष्‍यवाणी, ट्रेडिंग में व्हेल ट्रेडर्स की एंट्रीअमेरिकी ‘पॉलीमार्केट’ सट्टाबाजार में 4.8 मिलियन डॉलर से ज्यादा की ट्रेडिंग हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसमें ‘व्हेल ट्रेडर्स’ यानी उन बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है जो लाखों डॉलर एक साथ निवेश करते हैं। रिपोर्ट में ‘KairosHunter’ नाम के एक प्रोफाइल का जिक्र है, जिसने बीजेपी की जीत के ‘Yes’ वाले 1,05,417 शेयर खरीदे हैं।

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजना

ट्रंप का ईरान पर 'Final Blow' प्लान? जानें क्या है सेंटकॉम की 'शक्तिशाली' सैन्य योजनाराष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और 'नावल नाकाबंदी' की ब्रीफिंग मिली है। जानें सेंटकॉम के 'Short and Powerful' स्ट्राइक प्लान और होर्मुज जलडमरूमध्य के नए संकट के बारे में।

और भी वीडियो देखें

Noida International Airport : 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू होंगी उड़ानें, NCR को मिलेगा नया ग्लोबल एविएशन हब

Noida International Airport : 15 जून से जेवर एयरपोर्ट से शुरू होंगी उड़ानें, NCR को मिलेगा नया ग्लोबल एविएशन हबउत्तर भारत के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) ने घोषणा की है कि 15 जून 2026 से हवाई अड्डे से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों, विभिन्न एयरलाइंस और कार्गो ऑपरेटरों के लिए एक आधुनिक और विश्वस्तरीय एविएशन गेट-वे उपलब्ध हो जाएगा।

भारत में बीमा कवरेज बढ़ा, फिर भी मरीजों पर खर्च का दबाव क्यों

भारत में बीमा कवरेज बढ़ा, फिर भी मरीजों पर खर्च का दबाव क्योंराष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बीमारों की संख्या दोगुनी हुई। ग्रामीण भारत में अस्पताल का 95% खर्च मरीजों को खुद उठाना पड़ रहा है। जानें राज्यों की स्थिति और विशेषज्ञों की राय।

Top News : बंगाल में पुनर्मतदान, ट्रंप ने बताया ईरान पर अमेरिका के पास क्या है विकल्प?

Top News : बंगाल में पुनर्मतदान, ट्रंप ने बताया ईरान पर अमेरिका के पास क्या है विकल्प?Top News: 2 May : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। मतगणना में केवल केंद्रीय कर्मचारियों के इस्तेमाल संबंधी चुनाव आयोग के फैसले को टीएमसी की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में अमेरिका के सामने सैन्य कार्रवाई या समझौता, 2 ही विकल्प है। ईरानी हमले में अमेरिकी सै‍न्य ठिकानों को भारी नुकसान। 2 मई की बड़ी खबरें :

भारत के शहर ‘हीट ट्रैप’ क्यों बनते जा रहे हैं?

भारत के शहर ‘हीट ट्रैप’ क्यों बनते जा रहे हैं?Heatwave in Indian Cities: अप्रैल 2026 की एक दोपहर, जब देश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया, यह सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं था—यह उस बदलती वास्तविकता का संकेत था, जिसमें भारत के शहर धीरे-धीरे ‘हीट ट्रैप’ बनते जा रहे हैं। सवाल सिर्फ़ इतना नहीं है कि गर्मी बढ़ क्यों रही है। असली सवाल यह है कि क्या हम इस गर्मी को खुद और तेज़ कर रहे हैं?

LIVE: दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर मतदान, TMC की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

LIVE: दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर मतदान, TMC की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईLatest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर पुर्नमतदान जारी। फल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला शनिवार को लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 4 मई को मतगणना के बाद आएंगे चुनाव परिणाम। पल पल की जानकारी...

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com