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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 1 मई 2026 (08:20 IST)

Top News : बंगाल में स्ट्रांग रूम पर बवाल, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा

1 may top news
Top News 1 May : मई की पहली तारीख को महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। बंगाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर तृणमूल कांग्रेस ने उठाए सवाल। 4 घंटे तक घरने पर बैठीं ममता बनर्जी। अमेरिका में खत्म हुआ शटडाउन। मध्यप्रदेश के जबलपुर पर्यटकों से भरा क्रूड डूबा। 1 मई की बड़ी खबरें : 
 

कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा

5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम करीब 1000 रुपए बढ़ा दिए। अब 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 3 हजार रुपए प्रति सिलेंडर से भी ज्‍यादा हो गई। इससे व्यावसायिक गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। ALSO READ: चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा
 

बंगाल में स्ट्रांग रूम पर बवाल

बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर BJP-TMC कार्यकर्ताओं में टकराव। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं का धरना। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और ECI अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम लूटने की कोशिश हुई और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने आरोपों का खंडन किया। ALSO READ: कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग का आरोप और आमने-सामने BJP-TMC, EC ने क्या कहा
 

अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म

अमेरिका में 76 दिनों से चला आ रहा सरकारी शटडाउन आखिरकार समाप्त हो गया है। अमेरिकी संसद ने गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकांश हिस्सों के लिए धन मुहैया कराने वाले एक विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। 14 फरवरी से जारी यह शटडाउन अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा आंशिक सरकारी शटडाउन बन गया था।
 

बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज डूबा

मध्यप्रदेश के जबलपुर के प्रसिद्ध बरगी डैम में एक क्रूज तेज तूफान के चलते संतुलन खो बैठा और डूब गया। क्रूज में 39 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश। 
 

गुजरात ने बैंगलूरू को 4 विकेट से हराया

गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल के एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को 19.2 ओवर में 155 रन पर समेट दिया। मेजबान टीम ने 15.5 ओवर में छह विकेट पर 158 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ALSO READ: गुजरात ने 4 विकेट से बैंंगलूरू को दी मोटेरा में मात
 
edited by : Nrapendra Gupta
 
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कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग का आरोप और आमने-सामने BJP-TMC, EC ने क्या कहा

कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग का आरोप और आमने-सामने BJP-TMC, EC ने क्या कहागुरुवार को उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने आरोप लगाया कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर पार्टी प्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी में पोस्टल बैलेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

जबलपुर हादसे पर CM मोहन यादव मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा, अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश

जबलपुर हादसे पर CM मोहन यादव मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा, अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देशमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए क्रूज हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह हादसा पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी को तत्काल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर BJP-TMC कार्यकर्ताओं में टकराव, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी का धरना

बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर BJP-TMC कार्यकर्ताओं में टकराव, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी का धरनाएक्जिट पोल के बाद 4 मई को नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल में तकरार शुरू हो गई है। टीएमसी ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। ममता बनर्जी ने भी स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। MC नेता शशि पांजा और कुणाल घोष नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर स्ट्रॉन्ग रूम के सामने धरने पर बैठे। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और ECI अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं।

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