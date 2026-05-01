Top News : बंगाल में स्ट्रांग रूम पर बवाल, कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा
Top News 1 May : मई की पहली तारीख को महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर। बंगाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर तृणमूल कांग्रेस ने उठाए सवाल। 4 घंटे तक घरने पर बैठीं ममता बनर्जी। अमेरिका में खत्म हुआ शटडाउन। मध्यप्रदेश के जबलपुर पर्यटकों से भरा क्रूड डूबा। 1 मई की बड़ी खबरें :
कमर्शियल गैस सिलेंडर 1000 रुपए महंगा
बंगाल में स्ट्रांग रूम पर बवाल
बंगाल में EVM की सुरक्षा को लेकर BJP-TMC कार्यकर्ताओं में टकराव। कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं का धरना। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP और ECI अधिकारी पार्टी के संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ईवीएम लूटने की कोशिश हुई और मतगणना में हेरफेर की कोशिश हुई तो हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने आरोपों का खंडन किया। ALSO READ: कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा, बैलेट बॉक्स से टेम्परिंग का आरोप और आमने-सामने BJP-TMC, EC ने क्या कहा
अमेरिका में सरकारी शटडाउन खत्म
अमेरिका में 76 दिनों से चला आ रहा सरकारी शटडाउन आखिरकार समाप्त हो गया है। अमेरिकी संसद ने गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के अधिकांश हिस्सों के लिए धन मुहैया कराने वाले एक विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। 14 फरवरी से जारी यह शटडाउन अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबा आंशिक सरकारी शटडाउन बन गया था।
बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज डूबा
मध्यप्रदेश के जबलपुर के प्रसिद्ध बरगी डैम में एक क्रूज तेज तूफान के चलते संतुलन खो बैठा और डूब गया। क्रूज में 39 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश।
गुजरात ने बैंगलूरू को 4 विकेट से हराया
गुजरात टाइटन्स ने आईपीएल के एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को 19.2 ओवर में 155 रन पर समेट दिया। मेजबान टीम ने 15.5 ओवर में छह विकेट पर 158 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ALSO READ: गुजरात ने 4 विकेट से बैंंगलूरू को दी मोटेरा में मात
edited by : Nrapendra Gupta
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