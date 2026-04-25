शनिवार, 25 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. top news april 25 2026 israel islamabad US uk board result
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली/इस्लामाबाद , शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (07:45 IST)

Top News : अमेरिका से ईरान की बैठक नहीं, स्टैंडबाय पर अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस

US-Iran Talks in Islamabad
Top News 25 April : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध थमने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान पहुंच गए हैं जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी आज इस्लामाबाद आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं के नतीजे आज जारी होंगे। देशभर में भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। विराट कोहली ने IPL मैच में RCB को जीत दिलाई। 
 

ईरान और अमेरिका के बीच बैठक नहीं

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची सहित एक काफिला कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि विदेश मंत्री अराघची युद्ध को खत्म करने और इलाके में शांति बहाल करने के लिए चल रही मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तानी के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक प्लान नहीं है। ईरान के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को बता दिए जाएंगे। 
 

आज पाकिस्तान पहुंचेगा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल

व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, 'प्रेसिडेंट ने स्पेशल दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर को वापस इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है। ईरानी बात करना चाहते हैं। वे पर्सनली बात करना चाहते हैं। स्टीव और जेरेड ईरानियों की बात सुनने के लिए शनिवार को पाकिस्तान जाएंगे। हमें उम्मीद है कि प्रोग्रेस होगी और हमें उम्मीद है कि इस मीटिंग से पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगे। वाइस प्रेसिडेंट स्टैंडबाय पर हैं और अगर हमें लगा कि उनके समय का इस्तेमाल करना ज़रूरी है तो वे पाकिस्तान भेजने को तैयार होंगे।
 

उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं के नतीजे आज

उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद आज सुबह 10 बजे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करेगा। इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से मार्च के बीच हुई थीं और कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में पूरा किया गया। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in पर देखे जा सकते हैं।
 

देशभर में भीषण गर्मी का कहर

देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। सबसे अधिक तापमान प्रयागराज में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। ALSO READ: Heatwave : देशभर में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज में पारा 45.2°C पहुंचा
 

कोहली ने दिलाई RCB को जीत

विरोट कोहली और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारियों की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हरा दिया। RCB की अपने घरेलू मैदान पर खेले गए 5 मैचों में चौथी जीत दर्ज। 10 अंक लेकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची RCB। ALSO READ: विराट कोहली की सशक्त पारी ने बैंगलूरू को गुजरात के खिलाफ दिलाई 5 विकेटों से जीत
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
योगी सरकार का बुजुर्गों को सहारा, हर जिले में वृद्धाश्रम से मिल रहा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

Reliance Industries का रिकॉर्ड प्रदर्शन, FY26 में मुनाफा ₹95,754 करोड़, जियो और रिटेल ने दिखाई दमदार ग्रोथ

Reliance Industries का रिकॉर्ड प्रदर्शन, FY26 में मुनाफा ₹95,754 करोड़, जियो और रिटेल ने दिखाई दमदार ग्रोथदेश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड कमाई दर्ज की है, जिसमें डिजिटल सर्विसेज़, रिटेल और O2C (ऑयल-टू-केमिकल्स) सेगमेंट का बड़ा योगदान रहा है।

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाला का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहा

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाला का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहाआम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बड़े सियासी ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। इससे कुछ समय पूर्व राघव चड्ढा ने अपने दो सहयोगियों- अशोक मित्तल और संदीप पाठक- के साथ घोषणा की कि वे चार अन्य सांसदों के साथ मिलकर भाजपा में शामिल होंगे।

AAP सांसदों की बगावत पर बरसे भगवंत मान, बोले- ये पंजाबियों के गद्दार हैं, उन्हें BJP में कुछ नहीं मिलेगा...

AAP सांसदों की बगावत पर बरसे भगवंत मान, बोले- ये पंजाबियों के गद्दार हैं, उन्हें BJP में कुछ नहीं मिलेगा...Punjab Chief Minister Bhagwant Mann : राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के एक तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने के ऐलान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जो 7 सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, वे देशद्रोही हैं। ये पंजाबियों के गद्दार हैं। उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा। मान ने कहा कि भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया है। शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस की पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी। भाजपा का पंजाब में कोई बेस नहीं है।

क्‍या केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पर भारी, क्‍यों बिछड़े सभी बारी बारी?

क्‍या केजरीवाल का ‘मैं’ पड़ा ‘आप’ पर भारी, क्‍यों बिछड़े सभी बारी बारी?आम आदमी पार्टी (AAP) के बनने से लेकर अब तक का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। 'स्वराज' और 'भ्रष्टाचार विरोध' के नारे के साथ शुरू हुई इस पार्टी से समय-समय पर कई बड़े चेहरे अलग हुए। कुछ ने वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ी, तो कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया गया।

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में जाने से मोदी सरकार को कितना फायदा होगा?

राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भाजपा में जाने से मोदी सरकार को कितना फायदा होगा?भारतीय राजनीति में 24 अप्रैल 2026 को एक बड़ा विकास हुआ है। राघव चड्ढा ने घोषणा की कि वे आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनके साथ राज्यसभा में AAP के 7 सांसद (स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी सहित) संवैधानिक प्रावधान (दो-तिहाई बहुमत) का हवाला देते हुए भाजपा में विलय कर रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान से वार्ता करेंगे अराघची, क्या अमेरिका से शांति वार्ता करेंगे ईरानी विदेश मंत्री?

पाकिस्तान से वार्ता करेंगे अराघची, क्या अमेरिका से शांति वार्ता करेंगे ईरानी विदेश मंत्री?Islamabad Talks : अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा पाकिस्तान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल को इस्लामाबाद लाने में सफल रहा है। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष बातचीत होगी या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है।

योगी सरकार का बुजुर्गों को सहारा, हर जिले में वृद्धाश्रम से मिल रहा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

योगी सरकार का बुजुर्गों को सहारा, हर जिले में वृद्धाश्रम से मिल रहा सुरक्षित और सम्मानजनक जीवनयोगी सरकार प्रदेश के बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जिलों में वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं, जहां बेघर, निराश्रित और असहाय बुजुर्गों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा और देखभाल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रहीं हैं। इस व्यवस्था से वर्तमान समय में 6055 बुजुर्गों को सुरक्षा और सहारा मिल रहा है।

Top News : अमेरिका से ईरान की बैठक नहीं, स्टैंडबाय पर अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस

Top News : अमेरिका से ईरान की बैठक नहीं, स्टैंडबाय पर अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंसTop News 25 April : ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध थमने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तान पहुंच गए हैं जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी आज इस्लामाबाद आ रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं-12वीं के नतीजे आज जारी होंगे। देशभर में भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। विराट कोहली ने IPL मैच में RCB को जीत दिलाई।

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहा

Raghav Chadha : राघव चड्ढा समेत 6 AAP सांसदों का BJP में जाने पर आया अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन, अन्ना हजारे ने क्या कहाआम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार दोपहर पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बड़े सियासी ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाबियों के साथ विश्वासघात किया है। इससे कुछ समय पूर्व राघव चड्ढा ने अपने दो सहयोगियों- अशोक मित्तल और संदीप पाठक- के साथ घोषणा की कि वे चार अन्य सांसदों के साथ मिलकर भाजपा में शामिल होंगे।

Heatwave : देशभर में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज में पारा 45.2°C पहुंचा

Heatwave : देशभर में भीषण गर्मी का कहर, प्रयागराज में पारा 45.2°C पहुंचादेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। सबसे अधिक तापमान प्रयागराज में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथ

Vivo Y05 : सबसे सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 6500mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Extended RAM के साथVivo ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Vivo Y05 लॉन्च कर दिया है। यह डिवाइस कंपनी के एंट्री-लेवल पोर्टफोलियो को मजबूत करता है। इससे पहले इस फोन को मलेशिया और सऊदी अरब जैसे चुनिंदा बाजारों में पेश किया गया था, जिसके बाद अब इसे भारतीय बाजार में उतारा गया है। फोन Vivo की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी उपलब्ध है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com