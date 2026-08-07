Top News: 15 राज्यों में भारी बारिश अलर्ट, मेटा पर 5400 करोड़ का जुर्माना, Gen-Z पर क्या बोले मोहन भागवत

Top News 7 August : मौसम विभाग ने 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी को ज्यादा ईमानदार और देशभक्त बताया। अग्नि4 मिसाइल का सफल परीक्षण। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से सिर्फ डाक कांवड़ को एंट्री मिलेगी। अमेरिकी अदालत ने मेटा पर 5400 करोड़ का जुर्माना लगाया। 7 अगस्त की बड़ी खबरें :

15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर समेत 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की आशंका है।

Gen Z ज्यादा ईमानदार और देेेेेशभक्त

अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज से सिर्फ डाक कांवड़

कांवड़ यात्रा के अंतिम चरण को देखते हुए शुक्रवार शाम से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी। मेरठ की ओर से आने वाली लेन केवल डाक कांवड़ के लिए आरक्षित रहेगी। हालांकि, पैदल और बाइक से आने वाले कांवड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

मेटा पर 5400 करोड़ का जुर्माना

अमेरिका की एक अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों में 567 मिलियन डॉलर भुगतान करने का आदेश दिया है। इसमें से 42 करोड़ डॉलर (420 मिलियन डॉलर) युवाओं के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे। शेष राशि अगले 5 वर्षों में जागरूकता अभियान, रोकथाम कार्यक्रम, स्क्रीनिंग सेवाओं और अन्य संबंधित खर्चों के लिए उपयोग की जाएगी।