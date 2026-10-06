Top News 6 October: विराट कोहली के प्रेमानंद आश्रम दौरे पर सनसनीखेज दावा, 4 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव

Top News 6 October : प्रेमानंद महाराज के आश्रम में विराट कोहली के आने पर 5 करोड़ के दावे से मचा हड़कंप। चुनाव आयोग ने फार्म 6 में बदलाव संबंधी राहुल गांधी के दावों को भ्रामक बताया। सऊदी अरब में पाकिस्तान-तुर्किये की सेना की तैनाती। यूपी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीद्वार उतारेगी। 4 राज्यों की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनावों के लिए मतदान। 6 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

5 करोड़ लेकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम आए थे विराट कोहली!

Form 6 विवाद पर EC का राहुल गांधी को जवाब

सऊदी अरब में पाकिस्तान-तुर्किये की सेना

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और तुर्किये की सेना सऊदी अरब में तैनात होगी। बाब अल-मंदेब के पास सऊदी गठबंधन ने हूतियों से कई अहम इलाके छीन लिए हैं।

उपचुनाव के लिए मतदान

पश्चिम बंगाल की 2, तमिलनाडु की 2, पुदुचेरी की एक विधानसभा सीट के अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट खाली होने के कारण उपचुनाव कराए जा रहे हैं। सभी 7 सीटों पर सुबह 6 बजे से मतदान जारी।



