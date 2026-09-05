Top News 5 September: भारत-अमेरिका दोस्ती पर सर्जियो गोर का बड़ा बयान, मोदी की चेतावनी, चंपत राय पर सस्पेंस खत्म

Top News 5 September: अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दावा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती से दूसरे देशों को जलन होती है। यूरोप को महंगा पड़ा पीएम मोदी की बात नहीं मानना। स्वतंत्र भारद्वाज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय के दरवाजे बंद। 5 सितंबर की बड़ी खबरें :

भारत और अमेरिका की दोस्ती से दूसरों को जलन

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापार, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी दूसरे देशों के लिए ‘ईर्ष्या’ का कारण बन रही है। उन्होंने मोदी-ट्रंप के रिश्तों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में शीर्ष पर हैं, जिनसे ट्रंप मिलना चाहते हैं।

मोदी ने दी थी यूरोप को चेतावनी

व्‍यापार को लेकर बहुत ज्‍यादा निर्भरता अब यूरोप को भारी पड़ रही है। बेल्जियम के पीएम बार्ट डी वेवर ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बहुत पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन, यूरोप ने उसे नजरअंदाज किया। वह अब इस पर ध्‍यान दे रहा है।

स्वतंत्र भारद्वाज पर लगा पॉक्सो एक्ट

राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय की वापसी के दरवाजे बंद?

Asia Cup में आज INDvsPAK मैच

महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी भारतीय टीम की नजरें अब शनिवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ लीग चरण का शानदार अंत करने पर हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में भारत का पलड़ा काफी मजबूत दिख रहा है।