Top News 5 November: ईरान युद्ध की वजह से हारे ट्रंप, अग्निपथ योजना में बदलाव और मेटा पर FIR

Top News 5 November : ट्रंप ने माना, ईरान युद्ध की वजह से हारे चुनाव। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया। दिल्ली पुलिस ने मेटा के खिलाफ FIR दर्ज की। अयोध्या में 5 दिवसीय दीपोत्सव आज से। महादेव बेटिंग ऐप मामले में रवि उप्पल की गिरफ्‍तारी। 5 नवंबर की बड़ी खबरें :

ईरान युद्ध की वजह से हारे चुनाव: ट्रंप

अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव

मेटा के खिलाफ एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने मेटा इंडिया के प्लेटफॉर्म पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री मिलने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने एक्स पर अपनी पोस्ट में यह जानकारी दी।

अयोध्या में दीपोत्सव आज से

अयोध्या में आज से 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज होगा। अयोध्या नगरी दीपों के साथ रामकथा, लोक संस्कृति, संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम की साक्षी बनेगी। पांच देशों की रामलीला मंडलियां प्रभु श्रीराम के जीवन प्रसंगों का मंचन करेंगी।

सौरभ चंद्राकर के बाद रवि उप्पल भी गिरफ्तार