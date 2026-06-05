Top News 5 June: पीएम मोदी के मुरीद हुए ट्रंप और पुतिन, विश्व पर्यावरण दिवस आज
Top News 5 June : 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की उम्मीद जताई तो रूसी राष्ट्रपति ने भी दावा किया कि भारत और रूस की दोस्ती जारी रहेगी। कर्नाटक सरकार ने किया विभागों का बंटवारा। 5 जून की बड़ी खबरें :
विश्व पर्यावरण दिवस आज
आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है, जब पृथ्वी लगातार संकेत दे रही है कि विकास और विनाश के बीच की दूरी तेजी से खत्म हो रही है। आज संकट केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं, बल्कि 'जल, जंगल और जमीन' के टूटते संतुलन का है। दिल्ली की 48 डिग्री तपती सड़कों पर डिलीवरी बॉय दौड़ रहा है। बुंदेलखंड के गांवों में महिलाएँ आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर असामान्य गति से पिघल रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश शहर को डुबो देती है और जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये उस पर्यावरणीय संकट की चेतावनियां हैं जिसे मानव सभ्यता ने स्वयं पैदा किया है। ALSO READ: पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा?
ट्रंप ने पीएम मोदी को फिर बताया 'अच्छा दोस्त'
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए दावा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं और व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अब तक व्यापारिक संबंधों का फायदा उठाया। कई वर्षों तक भारत ने अमेरिका पर ऊंचे आयात शुल्क लगाए। उन्होंने दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ वसूलता था, जबकि अमेरिका को उसका समान लाभ नहीं मिलता था। अब स्थिति बदल गई है और अमेरिका भारत के साथ व्यापार से अच्छा राजस्व प्राप्त कर रहा है। ALSO READ: "पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त" ओवल ऑफिस से ट्रंप का बड़ा बयान, भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किया ये दावा*
पुतिन भी बोले- जारी रहेगी दोस्ती
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका की ओर से बढ़ते दबाव के बावजूद नई दिल्ली, मॉस्को के साथ अपने संबंधों को बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी का रूस और भारत के दशकों पुराने संबंधों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। पुतिन ने कहा कि भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्तमान में प्रभावशाली आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है। ALSO READ: रूस से साझेदारी तोड़ने के लिए भारत पर प्रेशर बना रहा US, पुतिन का बड़ा बयान- जारी रहेगी दोस्ती
ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी
ईरान के साथ संभावित संघर्ष के सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यदि अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाता है या उनकी जान को खतरा पहुंचता है, तो यह अमेरिका की ओर से कड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होगा।
कर्नाटक सरकार में विभागों का बंटवारा
कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी नई 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा कर दिया। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास ही रखे हैं। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व विभाग के साथ युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली।
edited by : Nrapendra Gupta
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें