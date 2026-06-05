Top News 5 June: पीएम मोदी के मुरीद हुए ट्रंप और पुतिन, विश्व पर्यावरण दिवस आज

Top News 5 June : 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील की उम्मीद जताई तो रूसी राष्‍ट्रपति ने भी दावा किया कि भारत और रूस की दोस्ती जारी रहेगी। कर्नाटक सरकार ने किया विभागों का बंटवारा। 5 जून की बड़ी खबरें :

विश्व पर्यावरण दिवस आज

ALSO READ: पर्यावरण दिवस: जब आखिरी नदी सूखेगी, तब इंसान क्या करेगा? आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय में आया है, जब पृथ्वी लगातार संकेत दे रही है कि विकास और विनाश के बीच की दूरी तेजी से खत्म हो रही है। आज संकट केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं, बल्कि 'जल, जंगल और जमीन' के टूटते संतुलन का है। दिल्ली की 48 डिग्री तपती सड़कों पर डिलीवरी बॉय दौड़ रहा है। बुंदेलखंड के गांवों में महिलाएँ आज भी कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रही हैं। हिमालय के ग्लेशियर असामान्य गति से पिघल रहे हैं। मुंबई में थोड़ी सी बारिश शहर को डुबो देती है और जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। ये उस पर्यावरणीय संकट की चेतावनियां हैं जिसे मानव सभ्यता ने स्वयं पैदा किया है।

ट्रंप ने पीएम मोदी को फिर बताया 'अच्छा दोस्त'

पुतिन भी बोले- जारी रहेगी दोस्ती

ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी

ईरान के साथ संभावित संघर्ष के सवाल पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यदि अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाता है या उनकी जान को खतरा पहुंचता है, तो यह अमेरिका की ओर से कड़ी कार्रवाई के लिए पर्याप्त कारण होगा।

कर्नाटक सरकार में विभागों का बंटवारा

कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी नई 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा कर दिया। राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री शिवकुमार ने वित्त, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास ही रखे हैं। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर को राजस्व विभाग के साथ युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया को शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली।

edited by : Nrapendra Gupta