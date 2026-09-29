Top News 29 September: कुशीनगर में टूटा बांध, अमेरिका में एस्सार ग्रुप का 18 अरब का निवेश

Top News 29 September : नेपाल में बारिश और भूस्खलन से तबाही, यूपी के कुशीनगर में तटबंध टूटने से करीब 1 दर्जन गांवों में बाढ़ का खतरा, अमेरिका में 18 अरब निवेश करेगा भारत का एस्सार ग्रुप, प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने NCR दर्ज की, राहुल गांधी ने दावा किया कि SIR में बेला एस्टेट में रहने वाले 728 लोगों में से 727 लोगों के नाम हटे। 29 सितंबर की बड़ी खबरें :

नेपाल में बारिश और भूस्खलन से हाहाकार

नेपाल में बीते तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई है। स्थानीय मीडिया और प्रांतीय रिपोर्टों के अनुसार, बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

कुशीनगर में टूटा बांध

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नारायणी नदी पर बना तटबंध टूटने से हड़कंप मच गया। इसके चलते करीब एक दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन-पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटी।

भारत के एस्‍सार ग्रुप की ट्रंप सरकार से बड़ी डील

भारत के एस्‍सार ग्रुप ने अमेरिका में 18 अरब (1,72,776 करोड़) की लागत से स्‍टील प्‍लांट लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्‍टील प्‍लांट होगा। अरबों डॉलर के निवेश से हजारों की तादाद में नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की NCR

बेला एस्टेट में रहने वाले 728 लोगों में केवल 1 वोटर!