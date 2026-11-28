Top News : परिसीमन बिल पर खरगे के घर विपक्ष की बैठक, कोहरे से 25 ट्रेनें रद्द; रोहित शर्मा को फिर मुंबई इंडियंस की कमान

Top News 28 November: परिसीमन बिल पर आज मल्लिकाजुर्न खरगे के घर विपक्ष‍ी दलों की बैठक, कोहरे के कारण 1 दिसंबर से 3 माह के लिए 25 ट्रेनें रद्द, बंगाल में बिसलेरी का पानी असुरक्षित, दीपथून स्तंभ पर आज जलेगा दीप, रोहित शर्मा को 3 साल बाद फिर मिली मुंबई इंडियंस की कप्तानी। 28 नवंबर की बड़ी खबरें:

परिसीमन बिल पर विपक्ष‍ी दलों की बैठक

कोहरे के कारण 25 ट्रेनें रद्द

सर्दियों में बढ़ते कोहरे के कारण उत्तर रेलवे ने दिल्ली मंडल की 25 ट्रेनों को एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द करने का फैसला किया है। इससे दिल्ली से शामली, जींद, गाजियाबाद, मेरठ और आसपास के शहरों में आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

बंगाल में भी बिसलेरी का पानी असुरक्षित

पश्चिम बंगाल में बिसलेरी के प्लांट से लिए गए पानी के नमूने में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी मिली। प्रयोगशाला जांच में पानी के नमूने असुरक्षित पाए जाने के बाद FSSI ने पैकेज्ड पेयजल निर्माता कंपनी के खिलाफ एक और मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है।

दीपथून स्तंभ पर आज जलेगा दीप

तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत दीपथून स्तंभ पर पारंपरिक दीप जलाया जाएगा। कार्तिगई दीपम विवाद में पहाड़ी पर दीप जलाने के आदेश का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी।

रोहित 3 साल बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान

मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को आईपीएल 2027 के लिए टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। हार्दिक पांड्या के ट्रेड के जरिए पंजाब किंग्स में जाने के बाद फ्रेंचाइजी ने 39 वर्षीय रोहित पर फिर भरोसा जताया है। रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है।