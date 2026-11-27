Top News 27 November: मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, 13 राज्यों में कोहरे का अलर्ट

Top News 27 November: मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र, 13 राज्यों में कोहरे का अलर्ट, समझौता करना चाहते हैं पुतिन, तिरुपति में चढ़ाया 121 किलो सोना, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस। 27 नवंबर की बड़ी खबरें:

संसद का विशेष सत्र

13 राज्यों में कोहरे का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रात का तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

समझौता करना चाहते हैं पुतिन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है, ताकि बातचीत आगे बढ़ सके।

तिरुपति में चढ़ाया 121 किलो सोना

दीपके-रांका को लुकआउट नोटिस

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका को गुरुवार को मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इन नेताओं पर गांधी जयंती के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में बिना अनुमति रैली का केस भी दर्ज किया गया था।