Top News : वेनेजुएला भूकंप में 235 मौतें, राम मंदिर चढ़ावा विवाद में FIR, कैंसर की नकली दवाओं पर केंद्र का बड़ा एक्शन

Top News 26 June : वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 235 हुई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद में 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। केंद्र सरकार ने कैंसर की नकली दवाओं पर शिकंजा कसा। भारत ने महिला विश्व कप में बांग्लादेश को हराया। जर्मनी को हराकर इक्वाडोर फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में पहुंचा। 26 जून की बड़ी खबरें :

वेनेजुएला में भूकंप से 235 लोगों की मौत

वेनेजुएला में गुरुवार को आए 2 भयानक भूकंपों से भारी तबाही हुई। मृतक संख्या बढ़कर 235 हुई। 200 से ज्यादा लोग अब भी मलबे में फंसे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। दुनियाभर से मदद के लिए बढ़े हाथ। राहत और बचाव का काम जारी।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में FIR दर्ज

नहीं बिक सकेंगी कैंसर की नकली दवाएं

केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली का दायरा बढ़ा दिया है। कैंसर की दवाओं की पैकेजिंग पर क्यूआर कोड होने से प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन आसान होगा। इससे लोग यह जान सकेंगे कि जिस दवा का सेवन कर रहे हैं, वह घटिया या नकली तो नहीं है।

भारत ने बांग्लादेश को हराया

इक्वाडोर और आइवरी कोस्ट नॉकआउट दौर में

इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप में अंतिम-32 में जगह बनाई। आइवरी कोस्ट भी पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। नीदरलैंड्स ने ट्यूनिशिया को 3-1 से हराया तो जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ।

edited by : Nrapendra Gupta