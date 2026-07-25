Top News 25 July: सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, 18 मेट्रो स्टेशन बंद, 6 दिन बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

Top News : 26 दिन के अनशन समाप्त होने के बाद ईमानदारी पर उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए। जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 18 मेट्रो स्टेशन बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। 6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 25 जुलाई की बड़ी खबरे:

अनशन समाप्त करने पर क्या बोले सोनम वांगचुक?

आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आज सुबह 7.30 AM से अगली सूचना तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

पीएम मोदी बोले- Thank you friends

6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

छह दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण 19 जुलाई, 2026 को सालाना तीर्थयात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।

कॉमनवेल्थ में भारत को पहला पदक

पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुष हेवीवेट के फाइनल में झंडू ने 130.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारत के एक अन्य पैरा पावरलिफ्टर सुधीर 114.1 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे।