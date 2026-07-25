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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 25 July 2026 (08:33 IST)

Top News 25 July: सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, 18 मेट्रो स्टेशन बंद, 6 दिन बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (08:33 IST)
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Top News : 26 दिन के अनशन समाप्त होने के बाद ईमानदारी पर उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए। जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 18 मेट्रो स्टेशन बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। 6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 25 जुलाई की बड़ी खबरे:
 

अनशन समाप्त करने पर क्या बोले सोनम वांगचुक? 

अनशन समाप्त होने के बाद ईमानदारी पर उठ रहे सवालों पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भड़क गए। उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ने पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद, 11 किलो वज़न कम हो गया, मसल्स चले गए और मेरे ऑर्गन्स और ब्रेन ऐसे डैमेज हो गए हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, और यह सब लद्दाख की कड़ाके की ठंड से आने के बाद दिल्ली की चिलचिलाती धूप में ये सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था। ALSO READ: '11 किलो वजन घटा, ऑर्गन्स और ब्रेन को नुकसान हुआ', अनशन पर उठे सवालों से भड़के सोनम वांगचुक, बोले- क्या मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा?
 

आज 18 मेट्रो स्टेशन बंद

जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए आज सुबह 7.30 AM से अगली सूचना तक 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
 

पीएम मोदी बोले- Thank you friends

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन युवाओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनका वीडियो देखा और उस पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा रचनात्मक सुझाव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ALSO READ: PM मोदी ने छात्रों के लिए जारी किया एक और वीडियो, बोले- Thank you friends
 

6 दिन बाद फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा

छह दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण 19 जुलाई, 2026 को सालाना तीर्थयात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था।
 

कॉमनवेल्थ में भारत को पहला पदक

पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया। पुरुष हेवीवेट के फाइनल में झंडू ने 130.9 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारत के एक अन्य पैरा पावरलिफ्टर सुधीर 114.1 अंक के साथ छठे स्थान पर रहे।
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