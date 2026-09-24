Top News 24 September: ट्रंप ने एयरपोर्ट पर जिनपिंग का किया स्वागत, खाद्य तेल पर बड़ी राहत; मेघालय में 8 विधायक BJP में शामिल

Top News 24 September: अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों से मूल सीमा शुल्क घटाया। SIR पर चुनाव आयोग के जवाब पर शशि थरूर ने उठाए सवाल। मेघालय में यूडीपी के 8 विधायक भाजपा में शामिल। ओमान के पास मालवाहक जहाज के हमले में 1 भारतीय की मौत। 24 सितंबर की बड़ी खबरें :



ट्रंप ने एयरपोर्ट पर किया जिनपिंग का स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट जाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का स्वागत किया। ट्रंप के निमंत्रण पर जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं।

सस्ता होगा खाद्य तेल!

केंद्र सरकार ने कच्चे और रिफाइंड सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाया है। कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर शुल्क 10 से 5 फीसदी, जबकि रिफाइंड पर 32.5 से 27.5 फीसदी हुआ। कच्चे सूरजमुखी तेल पर शुल्क 10 फीसदी से शून्य, और रिफाइंड पर 32.5 से 22.5 फीसदी किया गया। यह बदलाव 24 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा, जिससे खाद्य तेलों की कीमतें कम होने की उम्मीद है।

चुनाव आयोग की सफाई पर थरूर के सवाल

मेघालय में बड़ा सियासी उलटफेर

ओमान के पास मालवाहक जहाज पर हमला