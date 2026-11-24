Top News 24 November : Nvidia में जेन्सेन हुआंग की धमाकेदार वापसी, WhatsApp Web को लेकर साइबर अलर्ट
Top News 24 November : जेन्सेन हुआंग फिर बने Nvidia के CEO, वॉट्सएप का वेब वर्जन खतरनाक, बाबा बागेश्वर से नाराज हुए स्वामी रामदेव, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी, राजस्थान के टोंक में पंचायत समिति में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा ने गांव में लगवाईं स्ट्रीट लाइटें उतरवा लीं। 24 नवंबर की बड़ी खबरें :
जेन्सेन हुआंग फिर बने Nvidia के CEO
चिप बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Nvidia के बोर्ड ने सोमवार को जेन्सेन हुआंग को तत्काल प्रभाव से फिर से कंपनी का प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त करने का ऐलान किया। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब हुआंग ने दो सप्ताह पहले विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों के बाद पद छोड़ दिया था। इनमें एक महिला के साथ संबंध भी शामिल थे, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियां चीनी जासूस मानती हैं। ALSO READ: शेयर बाजार में Nvidia की वापसी का धमाका, जेन्सेन हुआंग फिर बने CEO, शेयर 35% उछले
वॉट्सएप का वेब वर्जन खतरनाक
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर वेब वॉट्सएप यूजर्स को सतर्क किया है। I4C की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने चेतावनी दी है कि पब्लिक या साझा कंप्यूटर पर WhatsApp Web का लॉगइन सेशन खुला रहने पर साइबर अपराधी अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बना सकते हैं। ALSO READ: WhatsApp Web इस्तेमाल करने वालों के लिए अलर्ट, पब्लिक कंप्यूटर पर न करें यह गलती, वरना हैक हो सकता है अकाउंट
बाबा बागेश्वर से नाराज हुए स्वामी रामदेव
योग गुरु बाबा रामदेव ने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर बिना नाम लिए तीखा निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे कथावाचकों को 'बावला', 'पाखंडी' और 'धूर्त' तक कह दिया। रामदेव ने धर्म के नाम पर प्रेत बाधा का दरबार लगाने, लोगों को डराने और देवी-देवताओं की तुलना करने पर भी सवाल उठाए। ALSO READ: Baba Ramdev : पहनाई माला, कहा था भगवान का अवतार, अब बोले- पाखंडी, बाबा बागेश्वर से क्यों नाराज हुए स्वामी रामदेव
प.बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस प्रस्ताव की जानकारी दी... यह प्रस्ताव 9 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
चुनाव हारी तो गांव की लाइट भी ले गईं
राजस्थान के टोंक में पंचायत समिति में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा ने गांव में लगवाईं स्ट्रीट लाइटें उतरवा लीं। भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के पीए की पत्नी प्रियंका 751 वोटों से हारी थीं। ग्रामीणों ने कहा कि 50 लाइटें उतरवा गई हैं। हालांकि भाजपा विधायक का कहना है कि इस कार्रवाई का भाजपा की हार से कोई संबंध नहीं है।