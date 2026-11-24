Top News 24 November : Nvidia में जेन्सेन हुआंग की धमाकेदार वापसी, WhatsApp Web को लेकर साइबर अलर्ट

Top News 24 November : जेन्सेन हुआंग फिर बने Nvidia के CEO, वॉट्सएप का वेब वर्जन खतरनाक, बाबा बागेश्वर से नाराज हुए स्वामी रामदेव, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी, राजस्थान के टोंक में पंचायत समिति में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा ने गांव में लगवाईं स्ट्रीट लाइटें उतरवा लीं। 24 नवंबर की बड़ी खबरें :

जेन्सेन हुआंग फिर बने Nvidia के CEO

वॉट्सएप का वेब वर्जन खतरनाक

बाबा बागेश्वर से नाराज हुए स्वामी रामदेव

प.बंगाल का नाम बदलने का प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस प्रस्ताव की जानकारी दी... यह प्रस्ताव 9 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

चुनाव हारी तो गांव की लाइट भी ले गईं

राजस्थान के टोंक में पंचायत समिति में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका शर्मा ने गांव में लगवाईं स्ट्रीट लाइटें उतरवा लीं। भाजपा विधायक रामसहाय वर्मा के पीए की पत्नी प्रियंका 751 वोटों से हारी थीं। ग्रामीणों ने कहा कि 50 लाइटें उतरवा गई हैं। हालांकि भाजपा विधायक का कहना है कि इस कार्रवाई का भाजपा की हार से कोई संबंध नहीं है।