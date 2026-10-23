Top News 23 October : तिब्बत में भूकंप से तबाही, 13 शहरों की हवा दिल्ली से ज्यादा खराब

Top News : तिब्बत में भूकंप से भारी तबाही, 13 शहरों की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब, नेहा बोरा ने सीजेपी प्रोटस्ट से बनाई दूरी, यूपी समेत 4 राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों पर मतदान, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। पल पल की जानकारी...

तिब्बत में भूकंप से भारी तबाही

13 शहरों की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देशभर में हवा तेजी से बिगड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत देश के चार राज्यों के 13 शहरों की हवा दिल्ली से ज्यादा खराब हो गई है। इनमें यूपी के 7 शहर, हरियाणा के 4, राजस्थान और ओडिशा के 1-1 शहर शामिल है।

CJP के प्रोटेस्ट कॉल से लेना-देना नहीं

यूपी समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर मतदान

उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए मतदान। इन सीटों पर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी।

