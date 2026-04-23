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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 (07:56 IST)

Top News : बंगाल-तमिलनाडु में मतदान, बदरीनाथ धाम के कपाट खुले, ट्रंप को बड़ा झटका

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Top News 23 April : पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी। यूपी बोर्ड के नतीजे आज शाम 4 बजे आएंगे। आज सुबह 6 बजे बदरीनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। नौसेना सचिव जॉन फेलन के इस्तीफे से अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका। 23 अप्रैल की बड़ी खबरें :
 

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण की 152 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी हो रहा है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकलने और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की।
 

यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के नतीजे आज

उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा आज शाम 4 बजे की जाएगी। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर देख सकेंगे। छात्रों को DigiLocker और UMANG ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा छात्र SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट मंगा सकते हैं।
 

बदरीनाथ मंदिर के कपाट खुले

उत्तराखंड में बदरीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह सवा छह बजे श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हजारों श्रद्धालुओं के साथ कपाट खुलने के पावन पल के साक्षी बने। गंगोत्री- यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। 
 

US नेवी के सेक्रेटरी का इस्तीफा

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय बड़ा झटका लगा जब पेंटागन ने नौसेना सचिव जॉन फेलन के अचानक इस्तीफे का ऐलान किया। इस्तीफे के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है।
 

राजस्थान ने लखनऊ को 40 रनों से हराया

रविंद्र जड़ेजा के आलराउंड प्रदर्शन दम पर राजस्थान ने एक कम स्कोर के मुकाबले में लखनऊ को 40 रनों से हरा दिया। राजस्थान ने पहली पारी 159 रन बनाए। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 18 ओवरों में 119 रन ही बना सकी। ALSO READ: रविंद्र जड़ेजा के ऑलराउंड प्रदर्शन से राजस्थान ने लखनऊ को 40 रनों से हराया
edited by : Nrapendra Gupta 
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