Top News 22 October: दिल्ली-NCR की हवा खराब, मेटा पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना

Top News 22 October : दिल्ली-NCR की हवा खराब, मेटा पर अमेरिका में 25 अरब डॉलर का जुर्माना, जियो IPO को पहले ही दिन 3.16 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, सौरव दास और आशुतोष रांका रिहा, SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारे हाथ बंधे नहीं है। 22 अक्टूबर की बड़ी खबरें :

दिल्ली-NCR की हवा खराब

मेटा पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना

न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को 25 अरब डॉलर (2.35 लाख करोड़ रुपए) का भुगतान करने का आदेश दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़े इस मामले में एक राजनीतिक परामर्श फर्म ने लाखों फेसबुक यूजर्स का डाटा उनकी सहमति के बिना प्राप्त किया था।

हमारे हाथ बंधे नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सौरव दास और आशुतोष रांका को बड़ी राहत

Jio IPO को लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह