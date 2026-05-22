Top News 22 May: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजशाला विवाद; इजराइल को बचाने के चक्कर में खाली हुआ अमेरिका का मिसाइल भंडार

Top News 22 May : मुस्लिम प‍क्ष ने भोजशाला पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईरान को जवाब देने में अमेरिका के आधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ा भंडार खत्म हुआ। ट्रंप की नजर क्यूबा पर। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सस्ता हुआ क्रूड। 22 मई की बड़ी खबरें :

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजशाला विवाद

अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़ा भंडार खत्म

ट्रंप का क्यूबा पर बड़ा बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका भविष्य में वहां हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि क्यूबा एक असफल देश बन चुका है, जहां बिजली, पैसा और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। ट्रंप ने कहा, 'उनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे।'

क्या है अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड का हाल?

पश्चिम एशिया में तनाव घटने के संकेत मिलने से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई है। ब्रेट क्रूड 104.5 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 97.79 डॉलर प्रति बैरल है। इंडियन बास्केट पर क्रूड के दाम 108.86 डॉलर प्रति बैरल है।

चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर

edited by : Nrapendra Gupta