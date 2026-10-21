Top News 21 October: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 4 और गिरफ्तार, जियो का मेगा IPO, मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से अरेस्ट

Top News 21 October: टाइगर श्राफ मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा JIO का आईपीओ। अभिजीत दीपके ने CJP आंदोलन की तुलना नेपाल-बांग्लादेश से न करने की अपील की। मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार। 21 अक्टूबर की बड़ी खबरें :



टाइगर श्राफ मामले में 4 गिरफ्तार

फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 शूटर्स को भी कोटा से गिरफ्तार किया गया था। सभी को मुंबई लाया गया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार चारों लोगों पर शूटर्स को हथियार पहुंचाने का आरोप है।

जियो का मेगा IPO

CJP आंदोलन की तुलना नेपाल-बांग्लादेश से न करें : दीपके

दिल्ली में सर्दी की दस्तक

दिल्ली में लोगों को सुबह-शाम की ठंड का अहसास होने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है। 24 और 25 अक्टूबर को यहां हल्की बारिश की संभावना है।

मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार