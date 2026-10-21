Top News 21 October: टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 4 और गिरफ्तार, जियो का मेगा IPO, मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से अरेस्ट
Top News 21 October: टाइगर श्राफ मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा JIO का आईपीओ। अभिजीत दीपके ने CJP आंदोलन की तुलना नेपाल-बांग्लादेश से न करने की अपील की। मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार। 21 अक्टूबर की बड़ी खबरें :
टाइगर श्राफ मामले में 4 गिरफ्तार
फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ पर हमले के मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 शूटर्स को भी कोटा से गिरफ्तार किया गया था। सभी को मुंबई लाया गया। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली से गिरफ्तार चारों लोगों पर शूटर्स को हथियार पहुंचाने का आरोप है।
जियो का मेगा IPO
जियो का 30,213 करोड़ रुपये का मेगा आईपीओ बुधवार को रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा। आकार के मामले में यह देश का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर माना जा रहा है। कंपनी ने इसका प्राइज बैंड 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया है। ALSO READ: Jio IPO ने रचा इतिहास! 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का दांव, एंकर निवेशकों की डिमांड 30 गुना पार
CJP आंदोलन की तुलना नेपाल-बांग्लादेश से न करें : दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा- सौरव दास और आशुतोष रांका का शांतिपूर्वक जेल जाना गांधीवादी सत्याग्रह का सबूत है। उन्होंने कहा- भारत में हो रहे प्रदर्शनों की तुलना नेपाल और बांग्लादेश के सत्ता बदलाव वाले हिंसक प्रदर्शन से करना ठीक नहीं। ALSO READ: अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, CJP के प्रोटेस्ट पर लगेगा ब्रेक, जानिए क्यों लिया यह फैसला?
दिल्ली में सर्दी की दस्तक
दिल्ली में लोगों को सुबह-शाम की ठंड का अहसास होने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिरा है। 24 और 25 अक्टूबर को यहां हल्की बारिश की संभावना है।
मॉडल श्रद्धा दुबे नागपुर से गिरफ्तार
लखनऊ के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा हत्या की आरोपी लिवइन पार्टनर मॉडल श्रद्धा दुबे को मंगलवार को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रद्धा पर 50 हजार का इनाम था। वह 11 दिन से फरार थी। ALSO READ: शिवा शर्मा हत्याकांड : मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे गिरफ्तार, 11 दिन से दे रही थी चकमा