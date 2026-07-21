Top News 21 July: जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी, सिक्किम में सुरंग हादसा

Top News 21 July : जंतर मंतर पर डटे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी, सोमवार को सीजेपी के प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी घायल, 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोट, संसद में आज भी हंगामे के आसार, सिक्किम के नामची में सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 21 जुलाई की बड़ी खबरें :

जंतर मंतर पर CJP का प्रदर्शन

118 पुलिसकर्मी घायल, 60 प्रदर्शनकारियों को भी चोट

संसद सत्र का दूसरा दिन

संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। भारी हंगामे की वजह से सत्र के पहले दिन भी कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ था। AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कामकाज रोकने का नोटिस दिया है। इसमें NEET-UG प्रश्न पत्र लीक, सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विफलता, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और सोनम वांगचुक की सेहत पर चर्चा करने की मांग की गई है।

नामची में सुरंग हादसा, 7 की मौत

सैनिकों के बलिदान की बड़ी कीमत चुकाएगा ईरान

अमेरिकी सैनिकों की मौत पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब अमेरिकी सैनिकों की हत्या का बदला ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकाकर भुगतना होगा। उन्होंने इस संबंध में अपने शीर्ष रक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर दिए हैं।